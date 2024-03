Primăria unei comune din Covasna face apel la oameni să nu mai extragă sevă dintr-o rezervație naturală de mesteceni / Garda de Mediu: „E caz penal”

Primăria comunei Reci (județul Covasna) atrage atenția că extragerea sevei de mesteacăn din rezervația naturală Mestecănișul de la Reci este strict interzisă, după ce miercuri dimineața au fost descoperite mai multe bidoane în care era colectată această substanță, anunță We Radio Sfântu Gheorghe.

Pe pagina de Facebook a Primăriei au fost postate câteva imagini cu copacii în care au fost introduse sonde, iar conducerea instituției spune că fenomenul nu este nou, însă este imposibil ca întregul sit să fie monitorizat non-stop.

„Am găsit niște sticle pe copaci, dar nu am prins pe nimeni. Este rezervație naturală, este interzisă extragerea sevei. Mestecenii aproape că sunt uscați, cred că și din cauză că le este extrasă seva. În fiecare an avem problema asta, am mai făcut apeluri, dar degeaba”, ne-a explicat viceprimarul comunei Reci, Péter Iosif-Enric.

Potrivit edilului, în ultimii ani pânza freatică din zonă a scăzut cu aproape 2 metri, arborii devenind tot mai uscați, astfel că sunt doborâți cu ușurință la orice vijelie, iar extragerea sevei riscă să afecteze acum și mestecenii sănătoși, având în vedere că aceasta servește drept sursă de hrană pentru arbori pe măsură ce se pregătesc să înflorească și să producă frunze după sezonul de iarnă.

Garda de Mediu Covasna spune că persoanele care colectează seva din rezervația naturală riscă dosare penale.

„Dacă e furt, e dosar penal, intră la Poliție, și fiind rezervație naturală, conform OUG 57/2007, e iar dosar penal, se face plângere penală. Procurorul trebuie să dispună dacă e amendă penală sau închisoare (…) De 10 ani și jumătate de când sunt eu aici, nu am avut sesizări despre așa ceva”, spune șeful Gărzii de Mediu Covasna, Lucian Cândea.

Seva de mesteacăn este căutată pentru proprietățile sale revitalizante și este considerată un tonic natural, care ajută la restabilirea stării de bine. Conține electroliți precum potasiu, magneziu și calciu, care joacă un rol crucial în menținerea unui echilibru adecvat al fluidelor în organism.

Mestecănișul de la Reci, aflat la o distanță de circa 15 km de Sfântu Gheorghe, este cea mai întinsă arie naturală protejată din județul Covasna, cu o suprafață de peste 2.100 ha, fiind considerat sit de importanță comunitară.