Moto-Rock Fest, Sepsi Classic şi Nedeia mocănească, printre evenimentele lunii iulie în judeţul Covasna

Moto-Rock Fest, Sepsi Classic şi Nedeia mocănească din Valea Zânelor-Voineşti se numără printre evenimentele ce vor avea loc în luna iulie în judeţul Covasna, transmite Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor Asociaţiei Visit Covasna din cadrul Consiliului Judeţean, în luna iulie vor fi organizate trei festivaluri dedicate lavandei, în localităţile Căpeni, Ozun şi Mereni, iar pe 4 iulie, Castelul Kalnoky din localitatea Micloşoara va găzdui o nouă ediţie a concertului Candle Glow Castle, evenimentul fiind consacrat compozitorului Hans Zimmer.

Publicul va putea asculta lucrări din filme celebre, precum „Gladiatorul”, „Piraţii din Caraibe”, „Regele Leu”, „Dune” sau „Interstellar”, interpretate de violonistul Gaspar Csaba şi violoncelistul Toth-Gyorbiro Apor.

În perioada 5-6 iulie, în municipiul Sfântu Gheorghe se va desfăşura Târgul Producătorilor şi Meşterilor Locali, eveniment dedicat promovării produselor artizanale şi alimentare tradiţionale din zonă, iar tot pe 5 iulie, în lacul artificial My Lake de la Dalnic se va deschide sezonul de scufundări. Cu acest prilej va avea loc vernisajul unei expoziţii fotografice subacvatice, cu lucrări semnate de artistul Raymond Gheorghiţă din Sfântu Gheorghe, sub genericul „Underwater Edition”, organizat în colaborare cu Visit Covasna. Totodată, vor avea loc demonstraţii de scufundări şi prezentarea programului „Experience for All”, destinat copiilor din case familiale şi celor nevoi speciale.

Festivalul de muzică clasică SepsiClassic, ajuns la cea de-a treia ediţie, va avea loc între 10 şi 13 iulie la Sfântu Gheorghe şi va reuni artişti din şase ţări – România, Lituania, Statele Unite, Franţa, Elveţia şi Ungaria. Programul cuprinde concerte în aer liber, recitaluri de cameră, ateliere, prelegeri, repetiţii simfonice cu public şi turul ciclist Classic Ride, iar printre invitaţi se numără soprana Miklosa Erika, baritonul Andrew Munn, pianistul Anton Rosputko, Orchestra de Cameră Sepsi şi corul Voces.

În zilele de 11 şi 12 iulie, în localitatea Căpeni vor avea loc Zilele Trandafirilor, iar pe 12 iulie, la Târgu Secuiesc se va desfăşura Târgul Producătorilor şi Meşterilor Locali. De asemenea, la Băile Fortyogo, de lângă municipiul Târgu Secuiesc, va avea loc cea de-a 23-a ediţie a Moto Rock Fest, organizată în perioada 11-13 iulie de către Free Frogs Riders Bikers.

Unul dintre cele mai importante evenimente ale lunii iulie este Nedeia Mocănească, ce va avea loc în perioada 20-21 iulie în Valea Zânelor din staţiunea Covasna.

Potrivit organizatorilor, Nedeia readuce în actualitate vremurile când ciobanii tineri coborau de la munte, în preajma sărbătorii Sfântului Ilie, pentru a-şi alege viitoarele neveste şi reiterează obiceiurile de nuntă specifice zonei, cum ar fi împodobitul porţilor, cerutul miresei, bărbieritul mirelui, hora miresei, ruperea colacului, descălţatul naşilor, trânta voinicilor şi ridicatul bolovanului.