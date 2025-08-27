Primăria Sectorului 2 ar putea aloca două milioane de lei pentru lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului

Primăria Sectorului 2 ar putea aloca un sprijin financiar de două milioane de lei pentru Patriarhia Română, în vederea finanţării unor lucrări de construcţie la Catedrala Mântuirii Neamului, transmite Agerpres.

Conform referatului de aprobare, în februarie 2025, Patriarhia Română a solicitat sprijin financiar din partea Primăriei Sectorului 2 pentru continuarea lucrărilor de construire a catedralei.

În solicitare este invocată urgenţa finalizării lucrărilor rămase, având în vedere că pe 26 octombrie 2025 este programată sfinţirea Catedralei de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului şi Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Acest moment va marca, totodată, celebrarea a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie.

Sprijinul a fost solicitat pentru executarea lucrărilor de finisaje (tencuieli, placare cu piatră, învelitoare), lucrări de structură la accesul principal în incintă şi finisaje mozaic la interior, respectiv lucrări de instalaţii.

Conform documentului transmis de Patriarhie în luna februarie, valoarea lucrărilor rămase de executat la momentul respectiv era de 360 de milioane de lei. Este vorba despre lucrări „strict necesare pentru a putea solicita, înainte de sfinţire, recepţia spaţiului liturgic” de către autorităţile statului.

Pe ordinea de zi a şedinţei de vineri figurează şi alte proiecte de hotărâre prin care se propune alocarea de fonduri către mai multe lăcaşuri de cult:

– 331.020 lei pentru Parohia Iancu Nou Bălăneanu (în vederea lucrărilor finale de igienizare şi modernizare a Aşezământului Parohial din Şos. Mihai Bravu nr. 117 – 119);

– 86.184 lei pentru Parohia Sfinţi, situată în Calea Moşilor nr. 79 (în vederea executării lucrărilor de restaurare a picturii murale exterioare);

– 82.300 de lei pentru Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea (în vederea lucrărilor de schimbare a învelitorii la sediul administrativ);

– 59.500 de lei pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika (în vederea lucrărilor de automatizare şi restaurare a clopotelor bisericii Teiul Doamnei Ghika „Înălţarea Domnului” din cadrul ansamblului Palatul Ghika Tei). AGERPRES / (AS – redactor: Irinela Vişan, editor: Mihai Simionescu)