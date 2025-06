Prima surpriză de la Wimbledon: Favorita 20, Jelena Ostapenko, eliminată în turul întâi

Turneul de la Wimbledon, ediția din 2025, a debutat luni și nu a fost nevoie de prea mult timp pentru a apărea prima surpriză: Jelena Ostapenko, favorită 20 și campioană de Grand Slam, a fost eliminată din turul întâi de la All England Club.

Sonay Kartal, una dintre favoritele gazdelor – locul 51 WTA, a oprit parcursul Jelenei de la primul meci: victorie în trei seturi, scor 7-5, 2-6, 6-2. O partidă care a durat o oră și 58 de minute.

Ocupantă a locului 21 în lume, Ostapenko este campioană de Grand Slam: s-a impus la Roland Garros, ediția din 2017, după o finală cu Simona Halep.

Wimbledon 2025 are loc în perioada 30 iunie – 13 iulie, în complexul londonez de la All England Club.

Campionii en-titre sunt Carlos Alcaraz și Barbora Krejcikova.

