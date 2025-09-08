Prim-ministrul spaniol anunţă o serie de măsuri pentru „a pune capăt genocidului din Gaza”: embargou asupra vânzărilor de arme către Israel şi o interdicţie asupra navelor care transportă combustibil pentru soldaţii israelieni care acostează în porturile spaniole

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunţat luni o serie de măsuri „pentru a pune capăt genocidului din Gaza”, între care un embargou asupra vânzărilor de arme către Israel şi o interdicţie asupra navelor care transportă combustibil pentru soldaţii israelieni care acostează în porturile spaniole, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Guvernul spaniol, una dintre cele mai critice voci europene la adresa acţiunilor israeliene în Gaza, „a decis să facă un nou pas şi să implementeze imediat nouă măsuri suplimentare pentru a pune capăt genocidului din Gaza, a-i urmări penal pe autorii acestuia şi a sprijini populaţia palestiniană”, a anunţat Pedro Sanchez într-un comunicat de la sediul guvernului din Madrid.

„Ştim că toate aceste măsuri nu vor fi suficiente pentru a opri invazia sau crimele de război, dar sperăm că vor ajuta la exercitarea de presiuni asupra prim-ministrului (Benjamin) Netanyahu şi a guvernului său pentru a atenua o parte din suferinţa trăită de populaţia palestiniană”, a continuat liderul socialist.

Printre măsuri, care vor fi implementate „imediat”, se numără aprobarea unei legi care vizează „consolidarea din punct de vedere juridic a embargoului asupra armelor impus Israelului, pe care îl aplicăm deja de facto din octombrie 2023”, a declarat Pedro Sanchez.

De asemenea, tuturor navelor care transportă combustibil pentru forţele armate israeliene li se va interzice să facă escală în porturile spaniole, iar aeronavelor care transportă „echipament militar destinat Israelului” li se va refuza intrarea în spaţiul aerian spaniol, a adăugat şeful guvernului.

Măsurile includ, de asemenea, interzicerea intrării pe teritoriul spaniol pentru persoanele „care participă direct la genocid”, interzicerea produselor „provenite din coloniile ilegale din Gaza şi Cisiordania” şi restricţionarea serviciilor consulare spaniole pentru persoanele care locuiesc în aceste colonii.

În fine, Spania îşi va spori ajutorul acordat palestinienilor şi agenţiei ONU pentru refugiaţii palestinieni (UNRWA), a adăugat Pedro Sanchez.

„Nu este vorba despre a se apăra” sau „a ataca, este vorba despre exterminarea unui popor lipsit de apărare, este vorba despre încălcarea tuturor legilor dreptului umanitar”, a criticat liderul spaniol, referindu-se la operaţiunile Israelului în Gaza.

Poziţia guvernului spaniol, într-o ţară în care au loc frecvent demonstraţii propalestiniene precum cele care au perturbat Turul ciclist al Spaniei în ultimele zile, a cauzat tensiuni cu Israelul, care nu mai are un ambasador la Madrid de la recunoaşterea Statului Palestina de către guvernul lui Pedro Sanchez în mai 2024.

Răspunsul Israelului nu s-a lăsat aşteptat. Autorităţile israeliene au interzis intrarea în Israel a ministrului muncii, Yolanda Diaz, şi a ministrului tineretului şi copiilor, Sira Rego, ambele politiciene spaniole fiind membre ale formaţiunii Sumar, partenerul de extremă stânga din guvernul de coaliţie spaniol, scrie Reuters.

Totodată, ministrul de externe israelian, Gideon Saar, a declarat luni într-un comunicat că Sanchez încearcă să distragă atenţia publică de la scandalurile sale interne de corupţie şi a calificat măsurile sale drept „antisemite”.

„Este evident că Diaz, lidera partidului extremist ‘Sumar’, profită de slăbiciunea politică a premierului Sanchez şi îl trage, pas cu pas, către implementarea viziunii sale antiisraeliene şi antisemite”, a mai adăugat Saar în comunicat, în care a acuzat Spania că menţine un „antisemitism instituţionalizat”.

În replică, Yolanda Diaz a declarat luni că este „un motiv de mândrie” pentru ea faptul că Israelul le-a interzis ei şi Sirei Rego să intre în ţară, deoarece – spune ea – este vorba despre un stat care „comite genocid”. Diaz a subliniat pe contul său de socializare Bluesky că va continua să lupte „pentru drepturile poporului palestinian, indiferent dacă domnului Netanyahu îi place sau nu”, transmite EFE.

Mai mult, lidera Sumar a cerut măsuri suplimentare, dincolo de cele nouă măsuri anunţate luni de prim-ministrul Spaniei, şi rechemarea ambasadorului spaniol în Israel.

„Nu poţi interzice intrarea a doi miniştri dintr-un guvern democratic al unei ţări şi să continui ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Trebuie să continuăm să acţionăm”, a adăugat ea.