Prim-ministrul indian Narendra Modi a ajuns în China pentru un summit regional, o premieră în ultimii 7 ani

Prim-ministrul indian Narendra Modi a ajuns sâmbătă la Tianjin, alături de alţi lideri veniţi să participe la un summit care ilustrează influenţa influenţa diplomatică a Chinei, înainte ca o mare paradă să prezinte puterea sa militară, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

Este prima vizită în China a lui Narendra Modi din 2018. Aceasta ilustrează efortul în curs de mai multe luni de a încălzi relaţiile între cele două ţări cu cea mai mare populaţie din lume, ambele lovite de taxe vamale americane.

China şi India s-au confruntat militar la frontiera lor în 2020 şi sunt angrenate într-o intensă competiţie regională.

Narendra Modi se numără printre cei circa 20 de şefi de stat şi de guvern eurasiatici aşteptaţi, alături de responsabili ai multor organizaţii internaţionale sau regionale, la summitul Organizaţiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), care va avea loc duminică şi luni în megalopolisul portuar.

Între ei, preşedinţii rus, iranian şi turc, Vladimir Putin, Masoud Pezeshkian şi Recep Tayyip Erdogan.

Unii dintre ei, între care Putin şi Pezeshkian, sunt invitaţi să-şi prelungească şederea până miercuri. EI urmează să asiste la o demonstraţie a capacităţilor militare ale gazdei lor, cu prilejul unei defilări monumentale care celebrează 80 de ani de la încheierea celui de Al Doilea Război Mondial.

Premierul indian nu se află printre liderii anunţaţi la defilarea de miercuri. Dar el urmează să aibă întrevederi bilaterale cu preşedinţii chinez şi turc.

OCS asociază zece state membre şi 16 ţări observatoare sau partenere şi reprezintă aproape jumătate din populaţia mondială şi o parte importantă din PIB-ul global. Adesea, organizaţia este prezentată drept o contrapondere a NATO.

OCS organizează duminică şi luni ceea ce este descris drept cel mai mare summit de la crearea sa în 2001, într-un context de crize multiple care îi afectează membrii: confruntarea comercială a SUA cu China şi India, războiul din Ucraina, disputa nucleară iraniană, etc.

Vladimir Putin este aşteptat în China în noaptea de sâmbătă spre duminică. El urmează să discute luni despre conflictul din Ucraina cu omologul său turc şi despre dosarul nuclear iranian cu preşedintele Pezeshkian.

El are nevoie „de toate atuurile pe care le prezintă OCS pe scena mondială şi are nevoie de susţinerea celei de a doua economii mondiale”, China, a declarat pentru AFP expertul în Asia de Est Lim Tai Wei.

„Rusia vrea de asemenea să ralieze India cauzei sale şi fricţiunile comerciale ale Indiei cu SUA oferă această oportunitate”, a adăugat el.