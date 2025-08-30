G4Media.ro
Modi a discutat la telefon cu Zelenski înainte de un summit regional…

sursa foto: captura video

Modi a discutat la telefon cu Zelenski înainte de un summit regional în China

Articole30 Aug 0 comentarii

Prim-ministrul Narendra Modi a declarat sâmbătă că a discutat telefonic cu preşedintele Volodimir Zelenski despre „restabilirea păcii şi stabilităţii” în Ucraina, înainte de un summit în China la care urmează să participe preşedintele rus Vladimir Putin, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

Modi, care a ajuns sâmbătă în oraşul portuar chinez Tianjin pentru summitul Organizaţiei pentru Cooperare de la Shanghai, a adăugat că a asigurat de „deplina susţinere” a Indiei în cadrul apelului telefonic cu Zelenski.

„Am discutat despre punctele noastre de vedere privind conflictul în curs, aspectul său umanitar şi eforturile pentru restabilirea păcii şi stabilităţii”, a afirmat Narendra Modi într-un mesaj pe reţelele sociale. „India îşi oferă susţinerea deplină pentru toate eforturile vizând acest obiectiv”, a adăugat el.

Modi urmează să se întâlnească cu Putin pe marginea summitului la care vor participa lideri din peste 20 de ţări.

Volodimir Zelenski a declarat, la rândul său, că a avut o „conversaţie productivă şi importantă” cu prim-ministrul indian, în cursul căreia el a reafirmat dorinţa Ucrainei de organizare a unei întâlniri cu Vladimir Putin.

„India este gata să facă eforturile necesare şi să trimită un semnal adecvat Rusiei şi altor lideri cu prilejul unor reuniuni de pe marginea summitului”, a postat el într-un mesaj pe X.

New Delhi întreţine relaţii vechi cu Moscova care au rezistat în pofida tentativelor de apropiere a Indiei de SUA şi alţi aliaţi occidentali în materie de securitate.

Acest exerciţiu de echilibru a determinat New Delhi să evite să condamne războiul Rusiei în Ucraina, propunându-se în schimb ca intermediar între cei doi adversari.

În pofida unei recente serii de eforturi internaţionale pentru a negocia o încetare a focului, eforturile pentru a pune capăt războiului par să-şi fi pierdut din elan, Moscova minimalizând probabilitatea unei întâlniri Putin-Zelenski.

