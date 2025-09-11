Prim-ministrul britanic Starmer şi preşedintele israelian Herzog s-au certat în timpul unei întâlniri „dure”

Preşedintele israelian Isaac Herzog a declarat că a avut o discuţie aprinsă cu premierul britanic Keir Starmer miercuri, la Downing Street, în cadrul unei întâlniri „dure” care a abordat dezacordurile profunde pe care le au cele două ţări, în special din cauza chestiunii Gaza, relatează Reuters, transmite News.ro.

Miercuri, când s-au întâlnit, Starmer şi Herzog şi-au strâns scurt mâinile, fără să zâmbească, pe treptele Downing Street, înainte de a intra în clădire.

Întâlnirea a avut loc la o zi după ce Israelul şi-a extins atacurile asupra Hamas, lansând un atac aerian în Qatar, cu scopul de a-i ucide pe liderii politici ai grupării islamiste palestiniene care se aflau aici. Qatarul este un aliat al Londrei în Orientul Mijlociu, iar Starmer a condamnat atacul israelian.

Pe de altă parte, Israelul a fost indignat de planurile Marii Britanii de a se alătura altor ţări occidentale, printre care Franţa şi Canada, în recunoaşterea unui stat palestinian la sfârşitul acestei luni – cu excepţia cazului în care Israelul îndeplineşte condiţiile puse de Londra, inclusiv încetarea focului în Gaza.

„S-au spus lucruri dure şi puternice şi, evident, putem discuta, pentru că atunci când aliaţii se întâlnesc, pot discuta. Amândouă (ţările) suntem democraţii”, a declarat Herzog la un eveniment ulterior organizat la Chatham House.

El a spus că planul lui Starmer în privinţa recunoaşterii unui stat palestinian şi opiniile sale despre ajutorul umanitar în Gaza au fost la originea dezacordului şi a adăugat că a invitat guvernul britanic să întreprindă o misiune de informare în Israel.

Biroul lui Starmer a declarat că liderul britanic l-a implorat pe Herzog să schimbe strategia în ceea ce priveşte Gaza, exprimându-şi profunda îngrijorare cu privire la criza umanitară şi îndemnând Israelul să permită ajutorul şi să oprească operaţiunile ofensive.

El a reafirmat că Marea Britanie şi Israelul sunt aliaţi de lungă durată şi a spus că Londra rămâne angajată în eforturile de a obţine o pace durabilă atât pentru israelieni, cât şi pentru palestinieni.

Starmer a adus în discuţie cu Herzog şi atacul aerian israelian asupra Qatarului, condamnând incidentul ca fiind „complet inacceptabil”.

„El a spus că atacurile reprezintă o încălcare flagrantă a suveranităţii unui partener cheie şi nu contribuie în niciun fel la asigurarea păcii pe care cu toţii o dorim cu disperare”, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street.

Războiul din Gaza a tensionat relaţiile Israelului cu Marea Britanie şi alte ţări europene. Marea Britanie a interzis oficialilor israelieni să participe la cea mai mare expoziţie comercială din domeniul apărării, care are loc săptămâna aceasta.

Starmer este presat de politicienii din propriul partid să adopte o abordare mai dură faţă de Israel, dar miercuri a declarat în parlament că este nevoie de diplomaţie pentru a se ajunge la un armistiţiu în Gaza şi pentru a obţine eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas.

Rolul lui Herzog în calitate de preşedinte al Israelului este în principal ceremonial, dar el a stârnit furie când a declarat că toţi locuitorii din Gaza sunt responsabili pentru atacul condus de Hamas asupra Israelului la 7 octombrie 2023.

Întrebat miercuri de ce se întâlneşte cu Herzog, Starmer a răspuns: „Nu voi renunţa la diplomaţie”.

Wes Streeting, ministrul sănătăţii în guvernul Starmer, a declarat săptămâna aceasta că modul în care Israelul gestionează războiul din Gaza îl duce către „statutul de paria”.

Starmer l-a primit luni şi pe preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, cu care a convenit că Hamas nu va avea „absolut niciun rol” în viitoarea guvernare a unui stat palestinian.

Marea Britanie a promis că va recunoaşte un stat palestinian înainte de Adunarea Generală a ONU de la sfârşitul acestei luni, cu excepţia cazului în care Israelul îndeplineşte patru condiţii, printre care încetarea războiului din Gaza şi permisiunea acordată intrării mai multor ajutoare în enclava palestiniană.