Presiune maximă asupra principalelor canale TV din SUA pentru noaptea alegerilor

Marile televiziuni americane, care se vor confrunta cu absenţa rezultatelor oficiale în următoarele săptămâni, se pregătesc de o noapte electorală disputată, cu teama de a anunţa un câştigător prea devreme şi pe fondul unui posibil torent de dezinformare, transmite News.ro.

În 2020, victoria lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale a fost anunţată după patru zile de suspans intens.

În 2024, experţii se aşteaptă din nou ca puzzle-ul statelor americane să devină încet albastru, culoarea democraţilor, sau roşu, culoarea republicanilor, şi, odată cu el, să se adauge marii electori până la pragul de 270 care oferă cheile de la Casa Albă.

„Totul se va juca în şapte state foarte disputate, iar în multe dintre ele nu vom avea suficiente date pentru a face o proiecţie până la sfârşitul serii, începutul zilei următoare sau, în unele cazuri, la câteva zile după alegeri”, a declarat pentru AFP Joe Lenski, vicepreşedinte executiv al Edison Research, institutul care furnizează unui consorţiu de televiziuni (ABC, CBS, NBC News, CNN) exit-poll-uri, proiecţii şi numărători.

Pe lângă un sistem de vot complex, procedurile de vot şi de numărare diferă de la o parte la alta a Statelor Unite. Joe Lenski subliniază că Wisconsin şi Pennsylvania, două state-cheie, nu încep numărarea voturilor anticipate până în ziua alegerilor.

Fără rezultate oficiale în următoarele săptămâni, revine mass-mediei sarcina de a anunţa că un stat a fost câştigat de Donald Trump sau Kamala Harris.

În culisele studiourilor de televiziune, presiunea se exercită asupra birourilor de decizie, a echipelor de statisticieni şi analişti care furnizează estimări în direct pe baza primelor rezultate, care sunt în mod necesar fragmentare.

„Miza este cu adevărat enormă. Există o presiune incredibilă pentru a capta atenţia telespectatorilor oferindu-le informaţii cât mai repede posibil, dar cel mai mare risc este sacrificarea acurateţei”, remarcă Costas Panagopoulos, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Northeastern şi fost membru al biroului de decizie al NBC, care lucrează cu Edison Research.

La 3 noiembrie 2020, la doar câteva ore după închiderea urnelor, canalul conservator preferat al Americii, Fox News, dăduse lovitura atribuindu-i o victorie crucială în Arizona lui Joe Biden. Anunţul, confirmat câteva zile mai târziu de celelalte mass-media, a provocat furia lui Donald Trump.

De amintit că în 2000, a fost anunţată o victorie prematură a democratului Al Gore în Florida.

Pentru a evita un astfel de coşmar pentru credibilitatea lor, mass-media se bazează pe analize mai avansate care nu mai iau în considerare doar sondajele la ieşirea de la urne, ci şi anchetele prealabile cu alegătorii care votează anticipat.

Ben Ginsberg, avocat specializat în alegeri, se aşteaptă ca „mirajul roşu” din 2020 să revină, cu alte cuvinte avansul aparent al republicanilor să se topească pe măsură ce sunt numărate voturile prin corespondenţă, de obicei mai utilizate de democraţi.

Dar „rămâne de văzut dacă eforturile republicanilor din acest an de a-şi încuraja alegătorii să voteze anticipat vor schimba această tendinţă”, adaugă el într-un editorial pentru The New York Times.

În timpul acestui maraton, reţelele trebuie să îşi păstreze audienţa şi să dea dovadă de transparenţă, pe fondul scăderii încrederii publicului în mass-media şi când toţi experţii se aşteaptă la un potop de dezinformări cu privire la presupuse fraude.

CNN îşi va relansa „harta magică”, care îi permite unuia dintre jurnaliştii săi emblematici, John King, să evidenţieze tendinţele din orice comitat din America, presupunând cu precauţie că acesta este un semn bun pentru oricare dintre candidaţi.

NBC News a publicat deja mai multe articole în care explică în detaliu modul în care datele vor proveni de la peste 100.000 de secţii de votare începând cu 5 noiembrie şi cât de atent va proiecta rezultatele a 610 sondaje, inclusiv alegerile pentru Senat şi Camera Reprezentanţilor.

„Cantitatea de date furnizate de canale şi site-uri în noaptea alegerilor este mai mare ca niciodată. Există mai multe detalii, mai multe hărţi, mai multe analize decât oricând înainte”, spune Joe Lenski.

„Dacă durează mult, nu este o dovadă a unei conspiraţii”, avertizează şi Ben Ginsberg. Şi „dacă unul dintre candidaţi sare calul şi declară victoria înainte de numărarea voturilor, trebuie să ştiţi că este vorba de o manevră politică”, a adăugat el.