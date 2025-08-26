Președintele Poloniei propune condiționarea prin lege a acordării de beneficii refugiaților ucraineni

Președintele Karol Nawrocki a înaintat marți parlamentului un proiect de lege menit să înlocuiască un altul pe care l-a respins prin veto în ziua precedentă, care ar fi extins sprijinul acordat refugiaților ucraineni, relatează Notes from Poland.

Legislația sa ar condiționa acordarea de beneficii de angajarea în muncă refugiaților. De asemenea, aceasta urmărește să incrimineze propagarea ideologiei liderului naționalist ucrainean din secolul trecut Stepan Bandera și să înăsprească sancțiunile pentru trecerea ilegală a frontierei poloneze.

Șeful cabinetului prezidențial a informat, de asemenea, guvernul că aprobarea proiectului de lege prezidențial ar asigura continuarea finanțării din partea Poloniei a sistemelor de internet prin satelit Starlink din Ucraina, care fusese amenințată de veto-ul președintelui Nawrocki.

Luni, președintele, care este aliniat opoziției de dreapta, a anunțat că opune veto unui proiect de lege susținut de guvern pentru extinderea sprijinului acordat refugiaților ucraineni până în martie 2026. El a susținut că acesta acordă un tratament „privilegiat” cetățenilor străini și s-a angajat să prezinte propria sa alternativă, mai dură.

Veto-ul lui Nawrocki a fost condamnat de personalități guvernamentale, printre care ministrul de externe Radosław Sikorski, care a declarat că „propagandiștii lui Putin sunt încântați de deciziile de a limita ajutorul pentru Ucraina și ucraineni”.

Între timp, ministrul afacerilor digitale Krzysztof Gawkowski a remarcat că blocarea proiectului de lege ar avea ca rezultat și întreruperea finanțării de către Polonia a sistemelor Starlink ucrainene și a stocării sigure a datelor administrative ucrainene.

Polonia a furnizat Ucrainei aproximativ 25.000 de dispozitive Starlink și cheltuiește aproximativ 50 de milioane de dolari pe an pentru întreținerea acestora. Ministerul ucrainean al transformării digitale a anunțat luni că se află în discuții cu Polonia privind continuarea finanțării sistemului în urma veto-ului lui Nawrocki.

Cu toate acestea, șeful cancelariei lui Nawrocki, Zbigniew Bogucki, l-a acuzat pe Gawkowski că răspândește dezinformare cu privire la finanțarea Starlink.

„Veto-ul președintelui Nawrocki NU deconectează Ucraina de Starlink”, deoarece „proiectul de lege prezentat parlamentului de către președinte menține situația [actuală]” în ceea ce privește fondul, a scris el.

Cu toate acestea, proiectul de lege prezidențial include și o serie de modificări semnificative față de legislația guvernului. Acesta ar face accesul la prestații sociale și asistență medicală disponibil numai pentru ucrainenii care lucrează și plătesc contribuții la asigurările sociale în Polonia.

Președintele Nawrocki a susținut că aceasta este o modificare care beneficiază de sprijinul publicului și a menționat că a fost propusă chiar de principalul său rival la președinție, candidatul susținut de guvern, Rafał Trzaskowski.

Nawrocki l-a învins pe Trzaskowski în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 1 iunie anul acesta cu 50,89% la 49,11% și a fost învestit în funcție pe 6 august. În campania electorală Nawrocki a bătut monedă pe situația refugiaților ucraineni sosiți după agresiunea Rusiei din 2022 împotriva Ucrainei, invocând avantajele nemeritate de care ar beneficia aceștia în dauna polonezilor.

Propunerea președintelui este „echitabilă, în primul rând, pentru polonezi, dar și pentru toți ucrainenii care au intrat în mod onest în sistemul socio-economic polonez”, a declarat Bogucki.

Între timp, proiectul de lege al lui Nawrocki ar face din promovarea ideologiei organizației OUN-B a lui Bandera sau a aripii sale militare UPA o infracțiune penală pedepsită cu închisoare de până la cinci ani – la fel ca promovarea nazismului, comunismului sau fascismului.

UPA a fost responsabilă de masacrarea a aproximativ 100.000 de civili de etnie poloneză în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Acest episod, considerat de Polonia un genocid, continuă să provoace tensiuni între Varșovia și Kiev.

Președintele dorește, de asemenea, să mărească pedeapsa maximă cu închisoarea pentru trecerea ilegală a frontierei poloneze de la trei la cinci ani, iar perioada de ședere necesară înainte de a putea solicita cetățenia poloneză ar fi mărită de la trei la 10 ani. Aceste măsuri se aplică tuturor străinilor, nu doar ucrainenilor.

Pentru a fi adoptat, proiectul de lege al lui Nawrocki trebuie să fie aprobat de Seim, camera inferioară a parlammentului, unde guvernul deține majoritatea. Deputații pot solicita, de asemenea, modificarea legislației, însă pentru a deveni lege, versiunea finală trebuie semnată de președinte.

Pentru a trece peste veto-ul prezidențial Seim-ul trebuie să adopte proiectul de lege cu o majoritate de 3/5 în condițiile prezenței la vot a majorității celor 460 de deputați. Coaliția aflată la guvernare care merge de la centru-dreapta la stânga nu dispune de o astfel de majoritate.