G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Preşedintele PNL, întrebat ce notă ar da coaliţiei: I-aş da o notă…

coaliție, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele PNL, întrebat ce notă ar da coaliţiei: I-aş da o notă 8 / Cel puţin până în momentul de faţă a funcţionat în condiţii decente

Articole10 Aug 0 comentarii

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, consideră că actuala coaliţie a funcţionat înm condiţii decente până î acest moment, având ân vedere situaţia dificilă din ţară, dar şi diferenţele dintre formaţiunile care o alcătuiesc, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Întrebat, duminică seară, la Antena 3, cât de mulţumit este de actuala coaliţie, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat: ”Eu cred că, dat fiind dificultatea acestei coaliţii şi diferenţele dintre partide, cel puţin până în momentul de faţă a funcţionat în condiţii decente. Respectul între partide şi conştientizarea faptului că într-o coaliţie uneori libertăţile tale sunt uşor condiţionate şi de partenerii tăi, în aşa fel încât lucrurile să funcţioneze, vor face ca lucrurile să meargă în condiţii normale şi în perioada următoare”.

Bolojan crede, de asemenea, că ”e o problemă de responsabilitate pe care toate partidele o au, nu faţă de electoratul lor, ci faţă România”.

Întrebat ce notă ar da coaliţiei, liberalul a declarat: ”I-aş da o notă 8”.

Viitorul coaliţiei este incert momentan, din cauza divergenţelor dintre PSD şi USR, care au fost puse pe seama atitudinii USR faţă de funeraliile de stat ale fostului preşedinte Ion Iliescu, fost conducător al social-democraţilor.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Premierul Bolojan: Primăriile mici vor beneficia în continuare de sprijin de la stat, dar nu este normal să nu-ţi încasezi impozitele sau să stabileşti cele mai mici impozite pentru a fi cel mai popular primar

Articole10 Aug
0 comentarii

Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi concedieri de personal, odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri: E foarte posibil să avem reduceri de personal

Articole10 Aug
0 comentarii

PSD Iaşi critică plasarea autostrăzilor A7 şi A8 la ”coada listei” de priorităţi: Guvernul Bolojan frânează Moldova. Nu putem accepta nicio formă de discriminare regională

Articole9 Aug • 3.760 vizualizări
4 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.