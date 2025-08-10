Preşedintele PNL, întrebat ce notă ar da coaliţiei: I-aş da o notă 8 / Cel puţin până în momentul de faţă a funcţionat în condiţii decente

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, consideră că actuala coaliţie a funcţionat înm condiţii decente până î acest moment, având ân vedere situaţia dificilă din ţară, dar şi diferenţele dintre formaţiunile care o alcătuiesc, transmite News.ro.

Întrebat, duminică seară, la Antena 3, cât de mulţumit este de actuala coaliţie, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat: ”Eu cred că, dat fiind dificultatea acestei coaliţii şi diferenţele dintre partide, cel puţin până în momentul de faţă a funcţionat în condiţii decente. Respectul între partide şi conştientizarea faptului că într-o coaliţie uneori libertăţile tale sunt uşor condiţionate şi de partenerii tăi, în aşa fel încât lucrurile să funcţioneze, vor face ca lucrurile să meargă în condiţii normale şi în perioada următoare”.

Bolojan crede, de asemenea, că ”e o problemă de responsabilitate pe care toate partidele o au, nu faţă de electoratul lor, ci faţă România”.

Întrebat ce notă ar da coaliţiei, liberalul a declarat: ”I-aş da o notă 8”.

Viitorul coaliţiei este incert momentan, din cauza divergenţelor dintre PSD şi USR, care au fost puse pe seama atitudinii USR faţă de funeraliile de stat ale fostului preşedinte Ion Iliescu, fost conducător al social-democraţilor.