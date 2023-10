Președintele Parlamentului de la Sofia așteaptă ca Austria să renunțe la vetoul privind Schengen, până la sfârșitul anului

Ne așteptăm ca până la sfârșitul anului discuțiile trilaterale legate de Pactul privind migrația și azilul să fie finalizate cu succes și ca Austria să ridice vetoul legat de admiterea Bulgariei în Schengen, a declarat Președintele Adunării Naționale de la Sofia, Rosen Jeliazkov, după întâlnirea sa cu președintele Consiliului Național al Austriei, Wolfgang Sobotka, a transmis Centrul de presă al Parlamentului bulgar, transmite Dnevnik, citată de Rador Radio Romania.

Oaspetele se află într-o vizită oficială de o zi în Bulgaria, la invitația omologului său bulgar. El a discutat cu Președintele Adunării Naționale de la Sofia, Rosen Jeliazkov, precum și cu reprezentanții grupurilor parlamentare.

Poziția Austriei privind acceptarea Bulgariei în Schengen nu este legată de îndeplinirea de către țara noastră a criteriilor de aderare, a subliniat Rosen Jeliazkov.

„Ne aşteptăm ca, în timpul preşedinţiei spaniole, până la sfârşitul acestui an, să fie finalizate cu succes discuțiile trilaterale legate de Pactul privind migraţia şi azilul, astfel încât aşteptările Austriei să fie satisfăcute şi Bulgaria să beneficieze de ridicarea vetoului austriac”, a spus Rosen Jeliazkov.

Președintele Consiliului Național al Austriei, Wolfgang Sobotka, a subliniat că Europa se confruntă cu probleme serioase, pe care țările le pot rezolva doar împreună, iar una dintre ele este migrația. „Nu înțelegeți vetoul pentru Schengen ca un veto pentru Bulgaria”, s-a adresat el parlamentarilor bulgari. „Ne-a fost foarte greu să ne decidem asupra acestui veto”, a adăugat Sobotka.

„Vedem eforturile pe care le depuneți pentru securitatea cetățenilor europeni, dar întreaga UE trebuie să înțeleagă că politica pentru refugiați trebuie să le ofere acestora posibilitatea de a se integra”, a subliniat președintele Consiliului Național al Austriei. El le-a cerut parlamentarilor bulgari să participe la elaborarea unei politici rezonabile de migrație a UE.

Este clar că din 2015 spațiul Schengen nu mai funcționează așa cum ar trebui, același lucru este valabil și pentru Acordul de la Dublin, a declarat președintele Consiliului Național al Austriei într-o declarație de presă după întâlnire. El a menționat că se fac în prezent controale la frontieră în multe locuri din Europa.

„Din acest motiv am impus dreptul de veto asupra intrării Bulgariei în spațiul Schengen, despre care vreau să subliniez în mod expres că nu are legătură cu Bulgaria. Bulgaria își îndeplinește obligațiile privind criteriile de acceptare în spațiul Schengen. Eu personal am avut ocazia să mă conving de asta astăzi la granița bulgaro-turcă”, a spus Wolfgang Sobotka. Invitatul a mai avut întrevederi cu președintele și prim-ministrul, care au încercat, de asemenea, să-l convingă cât de mult va câștiga Austria din aderarea Bulgariei la Schengen.

Sursa: Dnevnik/ Rador Radio Romania/ Traducerea: Mirela Petrescu