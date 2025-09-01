Președintele Nicușor Dan s-ar putea întâlni marți cu premierul Bolojan și liderii coaliției pentru a dezamorsa criza politică – SURSE

Președintele Nicușor Dan s-ar putea întâlni marți cu premierul Bolojan și liderii coaliției de guvernare pentru a dezamorsa criza politică, au declarat pentru G4Media surse politice. Premierul Bolojan l-a invitat pe președinte la ședința de marți a coaliției, potrivit surselor citate.

Chemarea șefului statului la ședința coaliției vine pe fondul blocajului politic pe tema măsurilor de reformă.

Premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia din funcție duminică seară în ședința coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, au declarat surse politice pentru G4Media.

Bolojan a condiționat rămânerea sa în funcție de adoptarea unei reforme în administrația locală care să ducă la concedierea a minimum 17.000 de funcționari din ceea ce el consideră un aparat prea stufos. În replică, PSD, UDMR și minoritățile au cerut o analiză mai detaliată a măsurilor.

De unde au pornit problemele? De la modalitate de calculare a concedierilor. Inițial, marțea trecută, coaliția – inclusiv Ilie Bolojan – convenise o metodă de calcul propusă de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Joi, Bolojan a cerut o nouă metodă, invocând faptul că cea inițială era doar o mimare a reformei.

Vineri, miniștrii PSD în frunte cu vicepremierul Marian Neacșu au refuzat să accepte propunerea lui Bolojan și au amenințat cu plecarea din ședința de guvern. Duminică, ședința coaliției a adus un blocaj total, pe fondul căruia premierul a anunțat că va demisiona dacă liderii coaliției nu îl susțin, au declarat pentru G4Media multiple surse din coaliție.

Lideri din coaliție au declarat pentru G4Media că premierul a fost iritat duminică și de declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan la Chișinău. Șeful statului a criticat acolo măsurile luate în grabă și a luat partea magistraților, cerând o atenuare a reformei pensiilor speciale pe motiv că magistrații români muncesc mult mai mult decât cei europeni.

