Președintele irlandez solicită din nou intervenția militară în Gaza: „Copiii sunt traumatizați de umilință”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele irlandez Michael Higgins, un critic de lungă durată al Israelului care a avut cuvinte dure la adresa acestuia în Ziua Comemorării Holocaustului, îndeamnă Adunarea Generală a ONU să înființeze o forță internațională care să garanteze livrarea ajutorului umanitar în Gaza, scrie ynetnews.com.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Michael Higgins, președintele anti-Israel al Irlandei, a solicitat din nou ONU să intervină militar în războiul din Gaza pentru a asigura transferul ajutorului umanitar către locuitorii Fâșiei Gaza.

Într-un interviu acordat sâmbătă postului public de televiziune irlandez RTE, Higgins a descris războiul din Gaza ca fiind o „perioadă tragică” în istoria lumii.

Referindu-se la un raport afiliat ONU publicat în weekend, care descria „o epidemie de foamete” în orașul Gaza – concluzii pe care Israelul le-a respins și criticat – el a adăugat că războiul a ajuns „în domeniul non-responsabilității”. El a spus că Israelul ar trebui să suporte consecințe mai grave pentru ceea ce a descris în repetate rânduri în interviu ca fiind un „genocid”.

Higgins a cerut intervenția internațională pentru a asigura livrarea de ajutoare locuitorilor din Gaza, respingând eforturile Israelului de a permite accesul umanitar prin încetarea temporară a focului și aruncarea de provizii din aer.

El a spus că este necesară o reafirmare globală a importanței Adunării Generale, argumentând că adunarea ar trebui să garanteze accesul umanitar.

El a citat capitolul 7 din Carta ONU, care autorizează numai Consiliul de Securitate să ordone forța militară pentru a rezolva conflictele globale.

Higgins a afirmat în mod eronat că Adunarea Generală ar putea ocoli consiliul. „Dacă o anumită proporție a comitetului Adunării Generale ar susține acest lucru, chiar dacă Consiliul de Securitate ar folosi dreptul de veto pentru a bloca această măsură, secretarul general ar putea solicita constituirea unei forțe pentru a garanta accesul umanitar”, a afirmat el.

Higgins și-a amintit vizitele anterioare în zonele palestiniene înainte de războiul actual. „Am stat cu oamenii în corturi în Gaza și în Cisiordania și în alte părți în timpul uneia dintre ultimele mele vizite. Unul dintre lucrurile care m-au emoționat cel mai mult a fost citirea unui raport medical care arăta că copiii palestinieni sunt mai traumatizați de umilirea părinților lor decât de moartea unui părinte”.

Nu este prima dată când Higgins invocă capitolul 7. La începutul acestei luni, după ce Hamas a difuzat un videoclip în care apărea ostaticul Evyatar David scheletic și slăbit, Higgins a solicitat intervenția ONU și a condamnat Hamas pentru un „act șocant de cruzime, care nu reflectă doar asupra celor responsabili de astfel de acțiuni, ci dăunează oricărei cauze la care ei (Hamas) se atașează”.

El a subliniat, de asemenea, ceea ce a numit foametea generalizată din Gaza. „Ne aflăm acum în poziția de a vedea nadirul comportamentului uman, cu imagini ca acestea, care apar în același timp în care copiii sunt privați de medicamente și mamele sunt private de apă și de mijloacele necesare pentru a combate malnutriția, în timp ce își privesc copiii murind”.

Higgins a susținut că toate aceste acțiuni, atât în ceea ce privește Hamas, cât și criza umanitară, „nu trebuie doar să primească oprobiul lumii, ci trebuie să conducă la acțiuni practice care nu pot aștepta până în septembrie pentru a fi abordate”.

Higgins, în vârstă de 84 de ani, se apropie de sfârșitul mandatului său prezidențial după aproape 14 ani, iar succesorul său va fi ales în noiembrie. Deși președinția irlandeză este în mare parte ceremonială, Higgins a fost vocea principală a țării într-o politică ostilă față de Israel, o poziție care s-a întărit într-o confruntare deschisă de la izbucnirea războiului din Gaza.

Irlanda a recunoscut oficial un stat palestinian în mai 2024, iar mai târziu în acel an Israelul și-a închis ambasada din Dublin. Mai recent, guvernul irlandez a anunțat că va incrimina importul de mărfuri din așezările din Cisiordania.

Higgins însuși a fost criticat dur de comunitatea evreiască din Irlanda în ianuarie, după ce a folosit un discurs de Ziua Comemorării Holocaustului pentru a ataca Israelul, determinând participanții evrei care au protestat să fie îndepărtați cu forța.

Luna trecută, guvernul irlandez a fost, de asemenea, acuzat că a rămas tăcut în fața creșterii violenței antisemite în Irlanda.