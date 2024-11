Preşedintele Franței le transmite cetăţenilor moldoveni că „drumul Europei este cel al libertăţii”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat vineri că „drumul Europei este cel al libertăţii şi al democraţiei” într-un mesaj adresat „cetăţenilor moldoveni” care îşi aleg preşedintele duminică, având de făcut o alegere crucială între un lider prooccidental şi un candidat care face apel la restabilirea legăturilor cu Moscova, transmite agenția AFP, citată de Agerpres.

„În acest moment decisiv pentru Moldova şi odată cu el, pentru Europa noastră, vreau să transmit cetăţenilor moldoveni un mesaj de curaj şi speranţă. Calea Europei este cea a libertăţii şi a democraţiei, fundamentele unui viitor comun. Uniţi suntem mai puternici”, a scris şeful statului francez pe X.

Dans ce moment décisif pour la Moldavie et avec elle, pour notre Europe, je veux adresser aux citoyens moldaves un message de courage et d’espoir.La voie de l’Europe est celle de la liberté et de la démocratie, les fondations d’un futur partagé.Unis nous sommes plus forts.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 1, 2024

În turul doi al alegerilor de duminică se confruntă preşedinta în exerciţiu Maia Sandu, de care Emmanuel Macron este apropiat, şi Alexandr Stoianoglo, un fost procuror în vârstă de 57 de ani, susţinut de socialiştii proruşi.

Maia Sandu a câştigat primul tur al scrutinului (42,49%), iar Stoianoglo s-a situat pe locul doi (25,95%). Stoianoglo mizează pe „reportarea” voturilor de la mai mulţi candidaţi mai mici. Ei invocă în special riscul de a fi atraşi într-un conflict armat cu Moscova şi de a avea aceeaşi soartă ca Ucraina.

În contextul în care referendumul privind aderarea R. Moldova la UE desfăşurat în urmă cu zece zile şi câştigat la limită de tabăra proeuropeană (50,35%) a fost afectat de nereguli şi dezinformare, Rusia este acuzată de ingerinţă în procesul electoral, acuzaţii pe care Kremlinul le respinge ferm.