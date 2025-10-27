Președintele Ecuadorului denunță o tentativă de otrăvire cu „trei substanțe chimice” ascunse în gemuri și băuturi alcoolice / Daniel Noboa primise cadouri dela un antreprenor artizan

Daniel Noboa susține că a primit trei cadouri care conțineau „o concentrație foarte mare de substanțe chimice periculoase”, potrivit Rador Radio România.

Președintele ecuadorian Daniel Noboa a susținut că ar fi fost victima unei tentative de otrăvire după ce a primit cadouri care ar fi conținut substanțe chimice toxice dăunătoare sănătății în timpul unei întâlniri cu fermierii din provincia de coastă Los Ríos.

„Existau trei substanțe chimice diferite în concentrații extrem de mari și era practic imposibil ca aceste trei substanțe chimice să fie împreună la acele niveluri într-un anumit produs. Este imposibil să fi fost accidental, este imposibil să fi fost ambalajul”, a declarat președintele într-un interviu acordat CNN.

Produsele – o dulceață de tamarind, o dulceață de ciocolată și o mistela de cacao – au fost livrate echipei președintelui de către o femeie de afaceri. În urma unor teste de rutină, s-a constatat că acestea conțin „substanțe chimice periculoase”. Potrivit dlui Noboa, Casa Militară Prezidențială a depus deja o plângere la Biroul Procurorului General.

Alerta a venit de la Gospodăria Militară, al cărei șef a trimis marțea trecută un raport secretarului administrației publice, Cynthia Gellibert, explicând că echipa de protocol prezidențială a primit vineri cadouri de la un antreprenor artizan destinate lui Noboa și le-a pus într-un coș.

A fost efectuată o inspecție fizică a coșului, iar cele opt obiecte din interior au fost ulterior inspectate. Drept urmare, echipa de securitate ar fi detectat că trei dintre cele opt articole conțineau „substanțe chimice extrem de periculoase”.

În urma analizelor de laborator, s-a constatat că produsele conțin clorură de tionil, cloretanol și antracen, „care sunt considerate nocive și dăunătoare sănătății”, se arată în raportul Gospodăriei Militare.

Armata a contactat personalul serviciilor de informații pentru a localiza persoana sau persoanele care ar fi livrat cadoul.

Raportul subliniază, de asemenea, că produsele livrate nu aveau „certificarea sanitară corespunzătoare pentru consumul uman din cauza conținutului de ingrediente potențial periculoase”.

Președintele Noboa a insistat că este „imposibil” ca prezența acestor substanțe chimice în cadouri să fi fost accidentală: „Poate că una dintre cele trei ar fi putut fi găsită în ambalaj din cauza acelorași activități productive din zonă, dar pentru ca toate trei să fie prezente și în concentrații atât de mari, este imposibil să nu fi fost un act intenționat”.

Președintele a adăugat că, odată cu plângerea, au fost prezentate mai multe dovezi, inclusiv „nivelul de concentrație al celor trei substanțe chimice” și că acum trebuie efectuată o expertiză și „o procedură legală completă” pentru a stabili responsabilitatea.

Yolanda Peñafiel, femeia care i-a livrat cadourile lui Noboa, a declarat pentru o publicație digitală locală că este „tristă și îngrijorată în același timp” de declarațiile președintelui.

„Nu am dorit să rănesc pe nimeni. Am făcut-o cu cele mai bune intenții, să-i trimit președintelui niște produse, niște ciocolată. Am plecat de acasă cu produsele, le-am predat armatei, care le-a inspectat și nu știu ce s-a întâmplat de acolo”, a susținut Peñafiel.

În urmă cu două săptămâni, Noboa însuși a relatat o presupusă „tentativă de asasinat” când mașina prezidențială a fost lovită cu pietre de un grup de protestatari în timp ce coloana de mașini care îl transporta pe șeful statului trecea printr-una dintre blocajele pe care populația le instituia pentru a protesta împotriva politicilor economice ale guvernului său.

În interviu, Noboa a menționat că protestatarii au aruncat și cu artificii și cocktailuri Molotov asupra convoiului, deși el călătorește de obicei într-un vehicul blindat.

Sursa: CADENA SER / Rador Radio România / Traducerea: Rodezia Costea