Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, cere bani de la omologii săi din Regiunea Nord-Vest și Centru pentru a-i susține două proiecte de spitale majore, după ce au fost scoase din PNRR

Consiliul Județean Cluj a demarat două proiecte de infrastructură medicală majore, Centrul de Transplant Multiorgan și Spitalul Regional Monobloc pentru Copii, pentru care inițial au existat promisiuni de finanțare prin PNRR, acestea fiind incluse pe o listă suplimentară de proiecte. Președintele CJ Cluj, Alin Tișe afirmă că a luat act de decizia Executivului de a exclude complet cele două investiții din PNRR și că a lansat un apel către primăriile și consiliile județene din regiunile Nord-Vest și Centru, să sprijine cu fonduri cele dou mari proiecte ale Clujului.

„Consiliul Județean Cluj a alocat banii necesari lucrărilor ce se vor executa în acest an la Spitalul Regional Monobloc, dar este absolut nevoie – ca la orice spital regional, să fie susținut atât prin finanțări guvernamentale, cât și prin contribuția autorităților județene și locale beneficiare”, a transmis Alin Tișe.

El arată că Spitalul Regional Monobloc pentru Copii putea fi realizat, fără probleme, până la finalul închiderii programului PNRR și că nu înțelege de ce acesta a fost scos de la finanțare, „spre deosebire de multe alte proiecte incluse”.

Tișe mai spune că adevărații beneficiari ai acestui Spital Regional Monobloc pentru Copii nu sunt doar clujenii, ci și pacienții proveniți din toată țara, cu precădere din Transilvania, motiv pentru care a lansat acest apel, ca și alte autorități publice „să sprijine acest proiect regional de care întreaga regiune are imperios nevoie”.

„(…) Mă văd obliga să fac o serie de demersuri în vederea implementării acestor proiecte majore, strategice. Astfel, azi am transmis președinților consiliilor județene și primarilor municipiilor reședință de județ din Transilvania, respectiv Regiunea Nord-Vest și Centru, un apel la susținerea efectivă, prin documente, demersuri concrete și mai ales lobby/susținere publică pentru ceea ce trebuie să fie Spitalul Regional Monobloc pentru Copii. Motivez că, absolut la fiecare moment de analiză a PNRR, acest proiect major – Spitalul Regional Monobloc pentru Copii – era cel mai avansat proiect din țară, conform tuturor criteriilor, cu atât mai mult cu cât era fie la stadiul de licitație de execuție sau, acum, la stadiul de executare a lucrărilor. Cu toate acestea, nu a fost selectat în PNRR”, a mai transmis Tișe.

Într-un demers similar, Institutul pentru Transplant Renal din Cluj solicită donații de la persoane fizice sau juridice pentru a strânge banii necesari reparării acoperișului clădirii improprii în care unitatea medicală funcționează, relatează ActualdeCluj.ro

„După cum probabil ați aflat, Centrul Integrat de Transplant Multiorgan din Cluj – unic în România și Europa de Sud-Est – nu a intrat pe lista de finanțare prin PNRR și nici prin alte programe europene. Așadar, pentru o vreme bună, vom rămâne tot în podul Palatului „nou”, cu pereți istorici construiți în 1900 și acoperiș mai puțin nou. Dacă nu putem spera (încă) la clădiri ultramoderne cu sticlă și oțel, măcar să ne asigurăm că ploaia nu intră peste pacienți și medici și peste blocul operator nou renovat. Prin urmare, lansăm o campanie de strângere de fonduri pentru repararea acoperișului, locul unde, în mansardă, își desfășoară activitatea Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal, locul in care s-au efectuat 2608 Transplanturi renale până în prezent, în cei 34 de ani de activitate. Poate părea ironic, dar adevărul este simplu: fiecare transplant renal salvează vieți și economisește statului milioane de euro. Un pacient transplantat costă de peste 2-3 ori mai puțin decât unul aflat pe dializă cronică. Dacă privim pe termen lung, pentru fiecare 100 de transplanturi realizate, România economisește zeci de milioane de euro – bani care s-ar putea investi chiar în spitale noi, dacă ar exista viziune. Dar, cum investițiile se amână și planurile mari rămân pe hârtie, noi trebuie să rezistăm aici, sub acoperișul nostru șubred, continuând să oferim pacienților cea mai mare șansă la viață normală. De aceea, vă invităm să contribuiți la repararea acoperișului Palatului “nou”, un gest simbolic dar vital, până când clădirile moderne vor deveni realitate. Cine știe – poate că, în același timp, punem bazele și pentru un Fond Național pentru Noul Centru de Transplant. Până atunci, să consolidăm prezentul ca să putem construi viitorul. Un acoperiș trainic azi = o șansă la viață mâine”, arată Institutul Clinic de Urulogie și Transplant Renal Cluj-Napoca pe o pagină dedicată unde apar și datele necesare direcționării donațiilor – AICI-Sustineti Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca.