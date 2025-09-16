G4Media.ro
Cel puţin 10.000 de copii din Gaza au nevoie de un tratament…

Copii în Fâșia Gaza, atacată de Israel după masacrul teroriștilor Hamas din 7 octombrie 2023
sursa foto: © Mohamed Zarandah | Dreamstime.com

Cel puţin 10.000 de copii din Gaza au nevoie de un tratament contra malnutriţiei acute, trage un semnal de alarmă UNICEF

Peste 10.000 de copii au nevoie de un tratament contra malnutriţiei acute în oraşul Gaza, unde armata israeliană a lansat marţi o ofensivă terestră masivă, a avertizat marţi Fondul Naţiunilor Unite pentru copii (UNICEF), potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres.

‘Deplasarea forţată şi masivă a familiilor din oraşul Gaza este o ameninţare mortală pentru cei mai vulnerabili”, a declarat o purtătoare de cuvânt a UNICEF, Tess Ingram.

În cadrul unei conferinţe de presă la Geneva, Ingram a avertizat că malnutriţia infantilă se agravează.

”Se estimează că 26.000 de copii din Fâşia Gaza au în prezent nevoie de un tratament contra malnutriţiei acute, dintre care 10.000 doar în oraşul Gaza”, a detaliat ea.

Reprezentanta UNICEF a explicat că, în luna august, unul din opt copii examinaţi în Fâşia Gaza suferea de malnutriţie acută, ”nivelul cel mai ridicat înregistrat vreodată”. În oraşul Gaza, această proporţie este de unul din cinci copii.

Centrele de distribuţie a alimentelor din oraşul Gaza ”au fost nevoite să se închidă în această săptămână din cauza ordinelor de evacuare şi a escaladării militare”, a denunţat Tess Ingram.

Armata israeliană afirmă că localnicii care părăsesc oraşul Gaza vor găsi hrană, corturi şi medicamente în zona ”umanitară” de la Al-Mawasi, în sudul enclavei palestiniene.

În aproape doi ani de conflict, armata israeliană a bombardat deseori zone declarate ”umanitare” din Fâşia Gaza, afirmând că acţiunile sale vizează pe combatanţii mişcării palestiniene Hamas.

Potrivit unui responsabil militar israelian, aproximativ 40% din locuitorii din oraşul Gaza, estimaţi de ONU la circa 1 milion, au părăsit localitatea, dintre care nu mai puţini de 150.000 după data de 14 august.

