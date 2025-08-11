G4Media.ro
Președintele CJ Suceava anunță că toate casele din Broșteni, afectate grav de…

Presedintele Consiliului Judetean in vizita in Brosteni, judetul Suceava, localitate afectata de inundatii
Sursa foto: Monitorul de Suceava

Președintele CJ Suceava anunță că toate casele din Broșteni, afectate grav de inundații, și-au găsit constructori, fără bani de la Guvern / „Broșteniul devine cel mai mare șantier al solidarității din județ”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că toate casele din orașul Broșteni care au fost grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni și-au găsit constructori, fără bani de la Guvern. Gheorghe Șoldan a subliniat că începând de luni, Broșteniul devine cel mai mare șantier al solidarității din județ, relatează Monitorul de Suceava.

„Primari și comunitățile lor, companii, ONG-uri, asociații religioase, voluntari, cu toții au sărit să ajute. Ne apucăm de reconstruit casele familiilor care au rămas pe drumuri și dorm de aproape două săptămâni pe la rude, prieteni, vecini sau în containere modulare.

Așteptăm în continuare sprijin de la Guvern, pentru că avem nevoie de ajutor să refacem și infrastructura distrusă în urma viiturii”, a spus șeful administrației județene.

El a arătat că pe lângă casele și gospodăriile lovite de puhoaie, mai sunt zeci de poduri și podețe rupte de ape, aproape 100 de kilometri de drumuri județene și 190 de kilometri de drumuri comunale afectate și numeroase drumuri forestiere închise.

