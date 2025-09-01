Preşedinta Băncii Centrale Europene trage un semnal de alarmă cu privire la „un pericol foarte grav” dacă Donald Trump preia controlul politicii monetare a SUA

Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE) Christine Lagarde avertizează că o preluare a controlului politicii monetare americane de către Donald Trump reprezintă ”un pericol foarte serios” la adresa economiei americane şi mondiale, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Dacă se va întâmpla este un pericol foarte serios la adresa economiei americane şi la adresa economiei mondiale”, trage ea un semnal de alarmă la Radio Classique.

Ea aminteşte că politica Băncii Centrale americane (Fed) ”are evident efecte asupra Statelor Unite în menţinerea stabilităţii preţurilor şi asigurarea unor locuri de muncă oprime”.

”Dacă ea ar depinde dictatul lui cutare sau cutare, echilibrul economiei americane şi, pe cale de consecinţă, efectele pe care acest lucru îl va avea în întreaga lumea ar fi îngrijotătoare”, avertizează ea.

Christine Lagarde a adăugat însă că lui Donald Trump îi va fi ”foarte dificil” să ajungă într-o asemenea situaţie, pentru că ”Curtea Supremă a Statelor Unite, larg respectată în ţară şi care sper că va fi respectată şi de către el, a indicat în mod expres că un guvernator Fed nu poate fi revocat decât din cauza unei erori grave”.

”Este un drum foate lung să fii revocat din cauza unei erori grave”, a apreciat ea.

”Aşadar, cred că îi va fi foarte greu să facă acest lucru în Consiliul Guvernatorilor, alcătuit din şapte membri, la Washington”, plus cei ai băncilor regionale americane, ”pentru a răsturna complet majoritatea”, apreciază preşedinta BCE.

Donald Trump, care consideră că are un cuvânt de spus în politica monetară şi care cere cu regularitate ca Fed să scadă dobânda, încearcă să submineze oficiali de cel mai înalt rang la Fed.

După ce l-a umilit pe preşedintele Fed Jerome Powell, pe care l-a nominalizat în funţcie în primul mandat, miliardarul încearcă să obţină revocarea unei guvernatoare, Lisa Cook, pe care o acuză de faptul că a minţit pentru a obţine împrumuturi imobiliare la dobânzi mai favorabile.