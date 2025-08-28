Presa sârbă despre Transfăgărășan: cel mai frumos și mai dramatic drum din Europa

Transfăgărășanul este una dintre cele mai frumoase și mai dramatice șosele montane din Europa. Străbate Carpații României, legând Transilvania de Țara Românească, și ajunge la o altitudine de peste 2.000 de metri. Cu serpentinele sale abrupte, tunelurile și priveliștile care îți taie respirația, a fost adesea desemnat drept unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume, scrie publicația sârbă Danas, citată de Rador.

Dincolo de realizarea inginerească, Transfăgărășanul este și o adevărată atracție turistică, ce atrage călători, motocicliști și iubitori ai naturii din întreaga lume.

„Drumul către cer” sau „drumul printre nori” sunt denumiri populare pentru Transfăgărășanul din România, pe al cărui asfalt mulți amatori de adrenalină vin să-și testeze cauciucurile. Potrivit numeroșilor bicicliști și motocicliști, această șosea șerpuită este una dintre cele mai frumoase din Europa, dacă nu chiar din lume.

Urcușurile și coborâșurile, precum și virajele palpitante care duc către acoperișul României, masivul Făgăraș, până la vârful Moldoveanu (2.544 m), o fac unică în lume.

Nu mai puțin de 27 de viaducte, 831 de poduri (mici și mari), precum și 5 tuneluri fac călătoria și mai spectaculoasă. Drumul de 114 kilometri începe din Cârțișoara până în orașul Curtea de Argeș, iar cea mai înaltă cotă este la 2.042 metri, unde se află lacul Bâlea.

Prin Carpații Meridionali, cunoscuți și sub numele de Alpii Transilvaniei, care marchează granița istorică dintre provinciile Țara Românească și Transilvania, obișnuiau să călătorească negustorii. Ei înaintau încet și anevoios, prin canioane și un teren dificil, până când temutul Nicolae Ceaușescu a decis construirea unui drum care să permită armatei o trecere mai rapidă.

Conducerea pe acest drum necesită nervi de oțel, din cauza numeroaselor curbe, a vântului și a ceții. În timpul toamnei și al iernii, drumul este închis, pentru a reduce riscul de accidente. Dacă drumul este deschis sau nu depinde de vreme, iar circulația este de obicei permisă de la sfârșitul lunii iunie până la sfârșitul lunii august.

Parcurgerea completă durează aproximativ trei ore fără opriri, însă cu pauze, călătoria se poate întinde pe durata unei întregi zile.

Printre obiectivele care merită vizitate se numără cu siguranță turlele Mănăstirii Curtea de Argeș, din secolul al XVI-lea, situată la sud-est de orașul Sibiu, unde sunt înmormântați primii regi și reginele României. Merită vizitată și Cetatea Poenari, precum și lacul și barajul Vidraru și lacul Bâlea.

Traducerea Rador: Ruxandra Lambru