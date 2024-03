Presa din Rusia anunță un atac cu drone asupra unei rafinării din Riazan

Canalele Telegram și presa rusă scriu că avioane fără pilot au atacat o uzină petrolieră din Riazan. Martorii oculari au publicat fotografii și videoclipuri care arată o coloană de fum negru care se ridică deasupra rafinăriei, potrivit BBC.

Agenția TASS relatează, citând serviciile operaționale, că pe teritoriul uzinei petroliere a izbucnit un incendiu. „Cauza prezumtivă a incendiului este căderea unei drone”, a declarat sursa agenției.

Nu există informații despre victime, notează TASS.

Oficiali ai serviciilor de urgență au confirmat pentru publicația Riazan News că „a avut loc un incendiu” în zona uzinei petroliere.

Oficialii nu au comentat încă situația.

Dacă informațiile privind un atac asupra unei uzine petroliere din Riazan se confirmă, aceasta ar fi a treia instalație petrolieră rusă lovită de drone în două zile.

Marți seară, dronele au atacat o rafinărie din regiunea Nijni Novgorod și un depozit de petrol din Orel. Acolo au izbucnit incendii puternice.

💥 Russian oil refineries continue to successfully intercept Ukrainian drones. This one in Ryazan. 🔥 pic.twitter.com/r9eL1e8ZIw

— Igor Sushko (@igorsushko) March 13, 2024