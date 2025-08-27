Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu o delegație a agenției de rating Moody’s / Ministrul Finanțelor și șeful Trezoreriei Statului, prezenți la discuții

Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul vizitelor periodice pe care aceasta le efectuează în România. În cadrul discuțiilor au fost abordate măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea situației bugetare, precum și aspecte privind stabilitatea politică, anunță un comunicat de presă al Guvernului.

„Premierul a arătat că România traversează o criză bugetară ce poate fi depășită printr-un set coerent de pachete de măsuri. Acestea vizează reducerea cheltuielilor statului, creșterea veniturilor bugetare, precum și prioritizarea investițiilor publice. În acest sens, șeful Guvernului a precizat că vor urma și alte măsuri de reformă, menite să asigure o mai bună finanțare și eșalonare a investițiilor, dar și corectarea unor inechități existente”, se arată în comunicat.

Întrevederea a prilejuit și o discuție privind poziționarea României în actualul context regional, relația cu Uniunea Europeană, nivelul cheltuielilor militare și alte provocări externe.

La discuții, din partea română, au mai luat parte șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și Ștefan Nanu, șeful Trezoreriei Statului Român.

„Guvernul României va continua să urmărească menținerea stabilității economice și consolidarea credibilității țării în fața partenerilor și investitorilor internaționali”, precizează sursa citată.

În luna martie, Agenția de rating Moody’s a revizuit de la stabilă la negativă perspectiva ratingului României, ceea ce aduce rating-ul țării pe ultima treaptă recomandată investițiilor. Toate cele trei mari agenții de rating au dus astfel România la un pas de „junk” (gunoi), adică o țară nerecomandată investițiilor.

„Decizia de a schimba perspectiva la negativă reflectă riscul ca, în absența unor măsuri suplimentare de consolidare fiscală, puterea fiscală a României să slăbească semnificativ în următorii ani, erodând ceea ce a reprezentat până acum o putere relativă de împrumut în comparație cu suveranii cu rating similar. Pe baza politicilor anunțate de guvern până în prezent, ne așteptăm ca deficitul fiscal să scadă de la 8,7% din PIB în 2024, dar să rămână ridicat la 7,7% din PIB în 2025 și să se îmbunătățească doar treptat ulterior. Împreună cu o revizuire semnificativă în sens descendent a prognozei noastre de creștere pentru România, aceasta ar conduce la o creștere rapidă a datoriei publice la 59,3% din PIB la sfârșitul anului 2025 și la 62,7% la sfârșitul anului 2026, de la 48,9% la sfârșitul anului 2023”, arăta agenția.