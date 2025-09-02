G4Media.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că „nu s-a discutat în coaliţie despre alte…

supermarket magazin cumparaturi TVA preturi alimente
Foto: 17886239 © Viorel Dudau | Dreamstime.com

Premierul Ilie Bolojan afirmă că „nu s-a discutat în coaliţie despre alte creşteri de TVA”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că partidele din coaliţia de guvernare nu au luat în discuţie posibilitatea unei noi majorări a taxei pe valoarea adăugată (TVA). Şeful Executivului subliniază că trebuie menţinut echilibrul între venituri şi cheltuieli, iar în acest context insistă pe ideea reducerii cheltuielilor statului, transmite News.ro.

Premierul a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, dacă se ia în calcul o nouă majorare a TVA, de la 21 la 23%.

”Nu a existat o astfel de discuţie, nu s-a discutat o atare ipoteză, dar dacă vă aduceţi aminte, atunci când TVA-ul pentru HoReCa a rămas la 11%, am anunţat că în luna octombrie se va face o evaluare acestei situaţii, cât s-a încasat, cum s-a încasat, care este dinamica şi vom lua o decizie dacă va rămâne la acest nivel sau se va duce la cota standard. Dacă vă aduceţi aminte, acesta a fost o premisă în acest domeniu. Despre alte creşteri de TVA nu s-a discutat”, a răspuns Ilie Bolojan.

Şeful Executivului a insistat pe ideea reducerii cheltuielilor statului.

”Trebuie să spunem deschis: a ţine echilibrele bugetare înseamnă un echilibru între venituri şi cheltuieli. Dacă vrem să nu discutăm de acum înainte de creşteri de venituri, doar să le încasăm pe cele pe care le-am stabilit, trebuie să insistăm în continuare pe partea de reducere de cheltuieli. Nu se poate altfel”, a adăugat premierul.

