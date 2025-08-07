Premierul Greciei blochează o anchetă a Parchetului European (EPPO) privind miniștrii implicați în fraude masive cu fonduri europene pentru agricultură

Miniștrii și înalții oficiali ai guvernului grec sunt suspectați de complicitate într-o escrocherie masivă cu ajutoare agricole pentru a frauda Uniunea Europeană cu sute de milioane de euro, scrie Politico.

Dar, în ciuda faptului că au fost numiți suspecți de procurorii europeni, este probabil ca aceștia să se sustragă justiției, deoarece prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis blochează o anchetă importantă.

„Grecia din 2025 nu are nevoie de scandaluri, ci de adevăruri”, a declarat Mitsotakis în parlament săptămâna trecută, în încercarea de a justifica această decizie. „Căutăm o soluție definitivă la problemă.”

Cazul oferă dovezi convingătoare că – după trei planuri de salvare și o criză financiară care a durat peste un deceniu – Grecia încă nu a curățat putregaiul, notează publicația citată.

Parchetul European (EPPO) a urmărit zeci de cazuri în care cetățeni greci au primit fonduri agricole UE pentru pășuni pe care nu le dețineau sau nu le arendau sau pentru lucrări agricole pe care nu le-au efectuat, privând fermierii legitimi de fondurile pe care le meritau.

Un dosar de 3.000 de pagini trimis parlamentului grec include zeci de transcrieri ale interceptărilor telefonice în care oamenii discută aparent cum să se sustragă controalelor privind plățile subvențiilor agricole UE, astfel încât aliații și prietenii partidului să poată profita.

Cel puțin cinci miniștri actuali sau foști și alți 10 parlamentari ar putea fi implicați, conform transcrierilor.

Mesajul conversațiilor este clar: Trebuie să ne protejăm și să ne plătim propriii cetățeni; inspectorii din agenția de stat care gestionează plățile UE trebuie să plece; și trebuie să contracarăm procurorii care anchetează.

Guvernul Mitsotakis – datorită majorității de care se bucură partidul său de centru-dreapta Noua Democrație și a unei ciudățenii juridice care permite doar parlamentului grec să urmărească penal miniștrii guvernului – a ales să nu-și investigheze propriii cetățeni.

Ajutor ilegal

Dosarul EPPO descrie o „organizație criminală” care include oficiali ai agenției grecești pentru distribuirea subvențiilor UE, OPEKEPE, împreună cu persoane fizice și parlamentari care au primit ilegal subvenții agricole din partea UE, potrivit oficialilor care l-au consultat.

Într-o notă de 36 de pagini în limba engleză atașată dosarului, EPPO afirmă că oficialii de la OPEKEPE și de la Ministerul Agriculturii, împreună cu persoane din domeniul afacerilor, „au acționat într-un mod organizat pentru a stabili un sistem de a nu face controale și a obține sau facilita primirea de ajutoare ilegale”.

„Amploarea acestei fabricări de drepturi la plată și daunele totale aduse fondurilor UE nu au fost încă evaluate pe deplin”, notează EPPO. „Cu toate acestea, în acest stadiu al anchetei, există motive întemeiate să credem că a fost o schemă la scară largă.” Chiar dacă amploarea daunelor nu a fost evaluată, Bruxelles-ul a oprit Greciei aproape 400 de milioane de euro din finanțare – peste o cincime din plățile directe pe care trebuia să le primească anul viitor.

EPPO a declarat că doi foști miniștri ai agriculturii – Lefteris Avgenakis și Makis Voridis, care ulterior au ocupat funcția de ministru de stat, raportând direct prim-ministrului – ar trebui să fie supuși unor anchete judiciare suplimentare cu privire la presupusa deturnare de fonduri UE. Ambii resping acuzațiile.

Conform dosarului, președintele de atunci al OPEKEPE, Grigoris Varras, a descris problema pășunilor false în două scrisori adresate lui Voridis în 2020. El a fost forțat să demisioneze de Voridis, care a rămas în guvern până în iunie anul acesta, când a demisionat și el după ce EPPO a prezentat dosarul său parlamentului.

Într-o conversație din 24 septembrie 2021 între un alt fost președinte al OPEKEPE, Dimitris Melas, și un om de afaceri din sector, Melas descrie cum oamenii au declarat pășuni atât de îndepărtate și stâncoase încât se aflau practic „pe țărmurile Normandiei”, unde „nu numai că pășunatul este imposibil, dar nici măcar gândacii de bucătărie nu pot supraviețui”. Aceștia continuă spunând că 800 de astfel de „beneficiari” au depus cereri similare.

EPPO spune: „Din conversație este evident că, deși președintele OPEKEPE este conștient de fraudă, nu este dispus să ia măsurile legale pentru retragerea sprijinului, ci încearcă să găsească o gestionare «politică» a problemei și este dispus să ofere sfaturi autorilor pentru a păstra banii primiți în mod necuvenit.”

Melas contestă această relatare. „Realitatea este complet opusă a ceea ce este descris. Nu știu dacă acest lucru se datorează calității slabe a conexiunii sau descrierii greșite”, a declarat el pentru POLITICO. El a spus că descria o practică greșită pe care a observat-o fiind utilizată de fermieri ale căror plăți au fost în cele din urmă blocate.

Melas este în prezent judecat pentru deturnare de documente și încălcarea obligațiilor. El neagă orice faptă ilegală și spune că nu a simțit niciodată în cariera sa nevoia să ascundă vreun document.

Presiune politică

O notă separată de la un alt fost președinte OPEKEPE, Evangelos Simandrakos, face parte, de asemenea, din dosarul EPPO.

El a blocat mii de plăți suspecte, deoarece acestea necesitau investigații suplimentare. A fost dat afară curând de Avgenakis, pe atunci ministru al agriculturii.

Într-o notă trimisă pe 4 noiembrie 2023 ministrului de stat și șefului de cabinet al prim-ministrului, obținută de POLITICO, Simandrakos a descris de ce a decis să blocheze cele peste 9.000 de plăți. El avertizează că OPEKEPE este deja investigată și ar putea pierde în curând acreditarea din partea Comisiei Europene. Simandrakos spune că este hotărât să rămână la OPEKEPE, în ciuda presiunilor din partea lui Avgenakis de a demisiona.

Apoi a avut o întâlnire cu cei trei miniștri de stat din timpul prim-ministrului, care, așa cum descrie el, i-au susținut alegerea de a nu demisiona. Într-o a doua scrisoare din 8 decembrie 2023, el descrie atacurile publice la adresa sa din partea lui Avgenakis și modul în care acest lucru a atras atenția anchetatorilor europeni. Câteva săptămâni mai târziu, la o întâlnire din 28 decembrie 2023, aceleași persoane i-au cerut demisia.

„Neputând rezista presiunii politice, mi-am prezentat demisia și am fost forțat să părăsesc organizația”, a spus Simandrakos în mărturia sa în fața EPPO.

Avgenakis și-a păstrat funcția de ministru, iar toate conturile blocate au fost eliberate pentru plată.

Pe 2 februarie 2024, Mitsotakis a declarat parlamentului că toți fermierii vor fi plătiți de OPEKEPE până în aprilie.

„Toată lumea știa, chiar domnul Mitsotakis știa”, a declarat liderul Noii Stângi, Alexis Charitsis, în parlament. „Este o piramidă a corupției în vârful căreia se află o singură persoană ― Mitsotakis.”

Cafea rece

Un exemplu tipic este cazul lui Giorgos Xylouris, un fermier din Creta și membru al Noii Democrații, menționat în dosarul EPPO sub porecla „Frappé” („Cafea cu gheață”).

Regretatul tată al lui Mitsotakis, fostul prim-ministru Konstantinos Mitsotakis, a fost cavaler de onoare la nunta fratelui lui Xylouris, potrivit presei locale. O cină după slujba anuală de pomenire pentru tatăl lui Mitsotakis a avut loc la restaurantul lui Xylouris.

Xylouris a fost, de asemenea, fotografiat cu prim-ministrul grec la întâlniri din Creta. Și înalți oficiali ai Noii Democrații au luat masa la casa familiei sale, în timpul campaniei pentru alegerile europene de anul trecut.

„Xylouris și membrii familiei sale au fost incluși în mai multe plângeri, conform cărora au declarat un număr excesiv și fals de animale, precum și zone eligibile în afara Cretei, pe insulele Chios și Paros”, arată dosarul.

Cu toate acestea, când plățile sale au fost blocate de Simandrakos, atât vicepreședintele OPEKEPE, Kyriakos Babasidis, cât și ministrul Agriculturii, secretarul general Giorgos Stratakos, au insistat ca membrii familiei sale să fie plătiți.

Blocarea plăților a fost făcută în urma unei note informative (30 noiembrie 2023) de la inspectoarea OPEKEPE, Paraskevi Tycheropoulou, care a demascat aparenta escrocherie.

În comunicațiile interceptate, Xylouris pare să o considere pe Tycheropoulou responsabilă pentru inspecțiile împotriva sa, susține EPPO. El îi spune lui Stratakos că familia sa ar putea fi obligată să returneze 200.000 de euro. El îl întreabă pe Stratakos dacă „au făcut ceva în legătură cu problema Tycheropoulou” – aparent insinuând măsuri pentru a o demite din funcția de la OPEKEPE.

Într-o altă discuție cu secretarul general al ministerului, Xylouris se plânge de plăți și spune – aparent cu ușurință – că, dacă ar fi ucis-o pe Tycheropoulou, ar fi plătit un avocat bun, ar fi ieșit din închisoare și ar fi fost mai bine. De asemenea, își exprimă interesul pentru înlocuirea unui procuror delegat european de la biroul EPPO din Atena.

Ca răspuns la aceste constatări, Xylouris a spus că nu a cerut niciodată deblocarea plăților, știa că este sub supraveghere și conversațiile au fost editate.

„Nu sunt în măsură să aranjez înlocuirea procurorului. Dacă aș fi avut o astfel de posibilitate, aș fi cerut să fiu plătit și să nu fiu ținut ostatic timp de trei ani de audituri”, a declarat el la radioul Parapolitika.

Hărțuirea martorilor

Presiunea asupra martorilor cheie care au expus escrocheria continuă nestingherită. În 2020, un angajat OPEKEPE din Creta a fost unul dintre primii care au observat neregulile și l-au informat pe directorul general al organizației.

Documentele interne obținute de POLITICO descriu amenințări la adresa sa și a copiilor săi. Acest angajat a solicitat protecție din partea autorităților judiciare – dar OPEKEPE a răspuns cu măsuri disciplinare și o suspendare a salariului pentru două luni.

Tycheropoulou, inspectoarea OPEKEPE, se confruntă deja cu trei acțiuni disciplinare și două procese. Dosarele și computerul ei au fost confiscate, în timp ce dulapul ei a fost spart. În ciuda publicității, la începutul acestei luni, ea a primit o notificare de suspendare a salariului pentru 15 zile, sub acuzația de „încălcare a obligațiilor de confidențialitate” și „conduită nedemnă de un angajat public din cadrul OPEKEPE”.

EPPO a solicitat-o în al doilea rând, dar acest lucru nu a fost aprobat de actualul ministru al Agriculturii, Kostas Tsiaras. În cele din urmă, „EPPO s-a văzut obligată să retragă cererea de detașare a unui angajat OPEKEPE, în așteptarea rezultatului unor proceduri externe în curs”, a declarat purtătorul de cuvânt al EPPO, Tine Hollevoet, pentru POLITICO.

Nicio zi în instanță

Dosarul EPPO a fost trimis parlamentului deoarece, din cauza unei particularități a legislației elene, numai acesta are autoritatea de a investiga și de a sesiza justiția infracțiunile comise de miniștri.

Partidul de guvernământ Noua Democrație a respins însă în repetate rânduri apelurile procurorilor UE de a lua măsuri împotriva propriilor miniștri. În loc să se concentreze pe escrocheria cu pășunile, și-a folosit majoritatea pentru a înființa o anchetă parlamentară care să examineze întreaga istorie a gestionării fondurilor agricole din 1998, când a fost concepută ideea înființării OPEKEPE.

EPPO notează în dosarul său că termenul de prescripție pentru presupusele infracțiuni comise de fostul ministru al Agriculturii, Voridis, expiră în octombrie.

Ministrul Sănătății, Adonis Georgiadis, a susținut că, în conformitate cu constituția greacă, EPPO nu are dreptul să-i judece pe Voridis sau Avgenakis, ci poate doar sugera ca parlamentul să investigheze posibilele răspunderi.

„Cine are majoritatea în parlament? Noua Democrație. Ce a decis Noua Democrație? Că nu vor să fie investigați. Punct”, a declarat el pentru postul de televiziune Action 24.

Pentru Nikos Androulakis, liderul principalului partid de opoziție Pasok, linia guvernului „insultă inteligența poporului grec, căruia i se va cere să plătească amenda”.

„Țara noastră și poporul grec nu merită un prim-ministru slab șantajat de propriii miniștri”, a spus Androulakis. „Drept urmare, îi oferă lui Voridis darul prescripției, iar lui Avgenakis darul amnistiei”.

„Am eșuat”

Partidul Pasok și un bloc comun de partide de stânga Syriza și Noua Stângă au înaintat două propuneri pentru lansarea unei comisii parlamentare de anchetă care ar explora posibile acuzații de infracțiuni împotriva foștilor miniștri, pe baza dosarului EPPO. În mijlocul scenelor haotice, aceste moțiuni au fost respinse – boicotul partidelor de opoziție care au sponsorizat moțiunile nu a reușit să priveze parlamentul de cvorum.

Vorbind în parlament pe 30 iulie, Voridis a declarat că, pe baza acțiunilor sale de ministru, „nu poate exista nicio infracțiune” și a descris propunerile opoziției ca fiind „în mod evident nefondate”. Reclamă

În aceeași sesiune parlamentară, Avgenakis a declarat că propunerile opoziției de a-l investiga au fost „defectuoase din punct de vedere juridic”.

Prim-ministrul nu neagă însă total. „Am eșuat”, a recunoscut Mitsotakis, referindu-se la scandal, într-o postare pe Facebook de la sfârșitul lunii iunie. „Se pare că slăbiciunile persistente ale OPEKEPE au permis practici clienteliste, din păcate, chiar și din interiorul propriului nostru partid.”

De asemenea, el a promis că cei care au primit fonduri europene fără a avea dreptul la ele vor fi obligați să returneze banii. Guvernul spune că inspecțiile au început și că Direcția de Combatere a Criminalității Organizate ar putea începe în curând confiscarea activelor.

Cu toate acestea, este clar că guvernul a decis să acționeze abia după izbucnirea scandalului. A anunțat că va închide OPEKEPE până la sfârșitul anului 2026, în timp ce toate verificările și plățile vor fi efectuate prin intermediul Autorității Independente pentru Venituri Publice (AADE).

Acest lucru s-a întâmplat doar după ce procurorii delegați ai EPPO au luat cu asalt sediul OPEKEPE, iar procurorul-șef al EPPO, Laura Kövesi, i-a acuzat pe oficiali că au obstrucționat fizic ancheta.

Între timp, în afară de un alt președinte care a fost forțat să demisioneze – al șaselea în șase ani – alți oficiali ai OPEKEPE implicați în schemă rămân în funcție și vor continua să supravegheze plățile agricole în acest an și anul viitor. După cum notează EPPO în dosar: „Același grup de suspecți ar putea încerca să își continue activitățile nestingherite”.