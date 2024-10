Premierul din Slovacia: Migraţia în UE necesită soluţii decisive şi dure

Migraţia în Uniunea Europeană necesită soluţii decisive şi dure, a scris joi premierul slovac Robert Fico, într-un mesaj postat pe Facebook în debutul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, relatează agenția TASR, citată de Agerpres.

Miercuri, premierul ceh Petr Fiala a anunţat că Republica Cehă şi câteva alte state membre ale Uniunii Europene vor avea o întâlnire în încercarea de a convinge alte state membre, precum şi Comisia Europeană că UE trebuie să adopte o poziţie mai fermă în privinţa migraţiei.

Potrivit lui Fico, această reuniune informală a avut loc la începutul summitului şi la ea au luat parte şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi liderii din Austria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Grecia, Ungaria, Olanda, Polonia şi Slovacia.

„S-a ajuns la concluzia noastră că migraţia are nevoie de soluţii decisive şi dure. S-a dovedit că am avut dreptate când am votat împotriva cotelor obligatorii de migraţie. Spun în continuare că trebuie să apărăm clar frontierele externe ale spaţiului Schengen şi să ne concentrăm asupra ţărilor de origine ale migraţiei”, a scris premierul slovac.

Acesta a asigurat totodată că Slovacia se numără între statele membre ale UE care contribuie la căutarea unei soluţii şi şi-a exprimat satisfacţia faţă de faptul că executivului european a înţeles în sfârşit urgenţa situaţiei, a mai consemnat agenţia de presă slovacă.

La rândul său, agenţia italiană ANSA preia un comunicat al cabinetului şefei guvernului, Giorgia Meloni, care precizează că la întâlnirea menţionată, promovată de Italia, aceasta a prezentat acordul încheiat de guvernul său cu cel albanez privind crearea de centre pentru migranţi pe teritoriul Albaniei.

Potrivit guvernului italian, Meloni a subliniat cu acest prilej rolul acestui acord în combaterea traficului de persoane, iar liderii participanţi au discutat despre conceptul de „ţară terţă sigură” şi despre „hub-uri de returnare”, „convenind să menţină o coordonare operaţională strânsă pentru a întări politica de migraţie a UE şi a o face tot mai eficientă”.