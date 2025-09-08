G4Media.ro
Premierul Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanți ai fondurilor care împrumută România, coordonați…

Ilie Bolojan si Nicolae Chidesciuc JP Morgan
Foto: Guvern

Premierul Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanți ai fondurilor care împrumută România, coordonați de banca JP Morgan. Discuții despre reforme și stabilitatea politică

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit luni la guvern cu reprezentanți ai fondurilor care împrumută România, coordonați de banca de investiții JP Morgan, potrivit unui comunicat al executivului. Discuțiile s-au axat pe reformele necesare pentru scăderea deficitului bugetar și pe stabilitatea politică, potrivit comunicatului citat.

Delegația de investitori internaționali este într-o vizită de lucru în mai multe state din Europa Centrală și de Est.

Premierul Bolojan s-a întâlnit cu mai multe astfel de delegații de investitori în ultimele luni, pe fondul preocupării piețelor internaționale față de sustenabilitatea finanțelor României, afectate de deficitul bugetar-record în UE provocat de precedentele guverne PSD-PNL.

Discuțiile au vizat situația fiscal-bugetară a României și măsurile pe care guvernul le implementează pentru corectarea dezechilibrelor și consolidarea stabilității economice, potrivit comunicatului citat.

Un alt punct al discuției a fost stabilitatea politică internă.

Guvernul a prezentat pachetele de măsuri aflate în curs de implementare și pregătire, potrivit comunicatului.

La întâlnirea de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan au participat șeful cancelariei Mihai Jurca și consilierul onorific Ionuț Dumitru.

1 comentariu

  1. „Reforma” este simplă: biciul pe privați și NIMIC pe cheltuielile statului!
    Până acum doar privații au primit notă de plată, la stat NIMIC nu e clar!
    După 5-6 luni toti bugetarii se vor fi „descurcat” nimeni nu va fi concediat, judecătorii nu vor avea tăiat nimic pe motiv de CCR.
    Apoi când vor veni taxele privatilor mărite in buget vor creste numărul de amante/rude pe 70.000 lei/lună și iar va fi „criză”…

