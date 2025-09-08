Premierul Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanți ai fondurilor care împrumută România, coordonați de banca JP Morgan. Discuții despre reforme și stabilitatea politică
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit luni la guvern cu reprezentanți ai fondurilor care împrumută România, coordonați de banca de investiții JP Morgan, potrivit unui comunicat al executivului. Discuțiile s-au axat pe reformele necesare pentru scăderea deficitului bugetar și pe stabilitatea politică, potrivit comunicatului citat.
Delegația de investitori internaționali este într-o vizită de lucru în mai multe state din Europa Centrală și de Est.
Premierul Bolojan s-a întâlnit cu mai multe astfel de delegații de investitori în ultimele luni, pe fondul preocupării piețelor internaționale față de sustenabilitatea finanțelor României, afectate de deficitul bugetar-record în UE provocat de precedentele guverne PSD-PNL.
Discuțiile au vizat situația fiscal-bugetară a României și măsurile pe care guvernul le implementează pentru corectarea dezechilibrelor și consolidarea stabilității economice, potrivit comunicatului citat.
Un alt punct al discuției a fost stabilitatea politică internă.
Guvernul a prezentat pachetele de măsuri aflate în curs de implementare și pregătire, potrivit comunicatului.
La întâlnirea de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan au participat șeful cancelariei Mihai Jurca și consilierul onorific Ionuț Dumitru.
