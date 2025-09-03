Premierul Bolojan: Nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ / Toți profesorii care trebuiau să primească acele două ore în plus au fost rezolvați

O eventuală grevă în sistemul de învățământ „nu se justifică”, a declarat premierul Ilie Bolojan, miercuri, la Europa FM, întrucât „toți profesorii care trebuiau să primească acele două ore în plus au fost rezolvați”.

Pe 8 septembrie, în prima zi de școală, sunt așteptați în stradă 30 de mii de profesori pentru a proteste în fața Guvernului și apoi în marș spre Palatul Cotroceni, față de legea 141/2025 care crește norma didactică, scade valoarea la care profesorii sunt plătiți la plata cu ora, taie bursele elevilor și studenților și care a dat peste cap întregul sistem de Învățământ cu doar câteva săptămâni înainte să înceapă anul școlar 2025-2026.

„Dacă profesorii vor intra în grevă, aveți un mesaj să le transmiteți?”, a fost întrebarea adresată premierului de jurnalistul Cătălin Striblea.

Premierul Ilie Bolojan: Sunt convins, având în vedere faptul că toți profesorii care trebuiau să primească acele două ore în plus au fost rezolvați, deci nu există probleme în care oameni care sunt în sistemul de învățământ nu au normă întreagă, în momentul de față, nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ. Sper să nu ajungem acolo, cu toate discursurile și cu toate discuțiile, uneori contondente, care au avut loc, cel puțin din declarațiile sindicatelor.

