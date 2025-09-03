Danemarca vrea să strângă 1,56 miliarde de dolari cu primele obligaţiuni verzi emise de o ţară europeană

Danemarca mizează pe o sumă de până la 10 miliarde de coroane (1,56 miliarde de dolari) care ar urma să fie strânsă de pe piaţa cu prilejul primei emisiuni de obligaţiuni verzi europene care va respecta noile standarde ale UE, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres.

Sumele strânse vor merge spre finanţarea obiectivelor climatice, inclusiv transformarea sectorului energetic, transport sustenabil, conversia terenurilor agricole şi refacerea naturii, a informat Banca Centrală de la Copenhaga, care gestionează datoria guvernamentală.

În 2023, Europa a pus la punct standardele pentru obligaţiunile verzi europene, un punct de cotitură care oferă mai multă claritate investitorilor cu privire la modul în care banii lor sunt aliniaţi cu obiectivele climatice ale blocului comunitar. Regulamentul „EuGB” acoperă atât obligaţiunile corporative cât şi cele suverane.

„Prin această emisiune, statul danez sprijină în mod active un limbaj european comun cu privire la investiţiile verzi. Standardul european cu privire la obligaţiunile verzi creează transparenţă şi încredere pe piaţă, iar statul danez este în frunte prin aderarea la cele mai ridicate standarde”, a declarat viceguvernatorul Băncii Centrale a Danemarcei, Signe Krogstrup.

În acest an au fost mai multe emisiuni de obligaţiuni corporative care îndeplinesc standardul EUGBS, cele mai multe fiind derulate de companii din energie, precum grupul italian A2A SpA şi cel spaniol Iberdrola SA, precum şi una derulată de banca olandeză ABN AMRO Bank NV.

Chiar dacă Danemarca este primul stat suveran care utilizează standardul EUGBS, au fost unii emitenţi din domeniul public care au luat-o înainte precum Comunitatea autonomă Madrid şi Banca Europeană de Investiţii.