G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Premierul Bolojan, mesaj la comemorarea 11 septembrie: „Rămâne o rană dureroasă, dar…

sursa foto: captura

Premierul Bolojan, mesaj la comemorarea 11 septembrie: „Rămâne o rană dureroasă, dar și un avertisment: libertatea, democrația și respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate”

Analize11 Sep 0 comentarii

11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar și un avertisment: libertatea, democrația și respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate, a transmis premierul Ilie Bolojan la comemorarea a 24 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

La Ground Zero în New York, unde se aflau turnurile gemene ale World Trade Center, rudele celor aproximativ 3.000 de victime ale tragediei vor participa la lunga ceremonie de citire a numelor tuturor celor decedaţi, aşa cum se întâmplă de acum înainte la fiecare comemorare.

La apusul soarelui, două fascicule de lumină se vor ridica spre cer pentru a simboliza turnurile gemene, iluminând sudul Manhattanului până în zori.

Mesajul integral transmis de premierul Ilie Bolojan:

Astăzi, 11 septembrie, ne oprim pentru un moment de reculegere în amintirea tragediei care a schimbat profund lumea modernă. Comemorăm viețile pierdute în Statele Unite și omagiem curajul celor care au intervenit pentru a salva și a proteja — supraviețuitori și salvatori deopotrivă. Ne gândim la familiile victimelor și la toți cei ale căror vieți au fost marcate de acea zi.

11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar și un avertisment: libertatea, democrația și respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate. Într-un context internațional tensionat, cu război și amenințări hibride, aceste valori trebuie apărate prin fapte și asumare, nu doar prin declarații.

România rămâne ferm angajată în parteneriatul strategic cu Statele Unite și în eforturile internaționale pentru pace și securitate, cu un rol deosebit în regiunea Mării Negre, unde stabilitatea este esențială pentru întreaga comunitate euroatlantică.

Avem datoria să protejăm ceea ce a fost construit prin sacrificiu și să transmitem generațiilor viitoare o lume liberă, demnă și sigură, întemeiată pe respect și responsabilitate.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Sursa foto: captură video

Statele Unite comemorează 21 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie. Președintele Biden merge la Pentagon, vicepreședinta Kamala Harris la New York

Analize11 Sep 2022
1 comentariu
Dolari
Sursa foto: Pixabay

Biden va lua 3,5 miliarde de dolari din rezervele băncii centrale a Afganistanului pentru a le acorda familiilor victimelor din 11 septembrie

Analize11 Feb 2022
23 comentarii
Sursa foto: Captură video – Twitter/@IpIndependent

VIDEO Talibanii și-au montat steagul islamist pe palatul prezidențial din Kabul pe 11 septembrie, în timp ce americanii comemorau victimele atentatelor teroriste de acum 20 de ani

Analize12 Sep 2021
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.