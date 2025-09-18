Premierul Bolojan, despre numărul redus de copii în școlile din mediul rural: Decât să avem clase la simultan, mai bine achiziționăm flote de microbuze, iar copiii să fie duși la centrul de comună sau în comuna alăturată

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, joi seară, la Euronews România, despre numărul redus de copii în școlile din mediul rural, arătându-și nemulțumirea pentru faptul că încă mai există clase ”la simultan”, adică acele clase în care sunt adunați copii de vârste diferite din cauză că numărul lor e prea mic pentru a forma clase separate.

Premierul a spus că fenomenul este cauzat de scăderea natalității și a migrației populației către marile orașe sau în străinătate și că, din acest motiv, astfel de clase încă mai există în mediul rural, clase în care calitatea învățământului lasă de dorit.

Bolojan a propus ca, în locul acestor clase la simultan, copiii să fie transportați cu microbuzele fie către centrele comunale, fie în comune alăturate pentru a forma clase separate pe vârste: