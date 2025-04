Premieră la JO: Mai multe selecționate feminine decât masculine la turneul de fotbal de la Los Angeles

Pentru prima dată în istoria Jocurilor Olimpice, turneul feminin de fotbal va avea mai multe echipe decât cel masculin. Această schimbare va avea loc cu ocazia JO de la Los Angeles, din 2028.

Astfel, vor fi 16 naționale feminine care vor juca în capitala Californiei cu ocazia JO și doar 12 în turneul masculin. Va fi fix invers față de cum s-a întâmplat la Paris, în vara anului trecut.

Decizia a fost aprobată de Comitetul Internațional Olimpic, în urma unei propuneri a FIFA.

Scopul acestei decizii este „susținerea și dezvoltarea fotbalului feminin la nivel global”.

„În mod tradițional, la Jocurile Olimpice am avut 16 echipe masculine și 12 echipe feminine. Acest lucru va fi inversat în capitala Californiei”, a declarat directorul pentru sporturi al CIO, Kit McConnell.

„Am văzut o creștere incredibilă a participării femeilor la sporturile de echipă, precum și a popularității și vizibilității sporturilor de echipă feminine. Fotbalul feminin este un lider absolut în acest sens”, a adăugat Kit McConnell.

Interesul a fost unul foarte mare cu ocazia celor două turnee de fotbal de la Paris. „Un succes uriaș în ceea ce privește vânzarea de bilete, audiența TV și acoperirea mediatică în întreaga lume”, a conchis McConnell, citat de AFP.

