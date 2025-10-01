Postul Trinitas TV al Patriarhiei a primit licenţă pentru emisia pe internet și își va lansa program de streaming cu sute de documentare și filme

Consiliul Naţional al Audiovizualului a aprobat mai multe cereri din partea Patriarhiei Române în ce priveşte televiziunea Trinitas TV. Postul, care avea doar licenţă prin satelit, a primit de la CNA şi o licenţă prin reţele de comunicaţii (internet), cu aceeaşi denumire, Trinitas TV, şi care va avea acelaşi conţinut, transmite Paginademedia.

CNA a aprobat şi prelungirea cu încă nouă ani a duratei de valabilitate a licenţei de satelit.

CNA a aprobat şi o nouă structură de programe. Dacă până acum aveau 100% producţie proprie, Trinitas TV va avea 95% producţie proprie şi 5% producţii ale altor producători.

Reprezentantul Trinitas TV le-a relatat membrilor CNA şi despre proiectele pe care urmează să le lanseze, printre care o platformă de streaming sub denumirea Trinitas Film şi extinderea cu un studio în Republica Moldova.

„Pentru următorii nouă ani, solicităm prelungirea licenţei şi această licenţă nouă pentru reţele electronice pentru că oricum nu ne putem opri. Avem proiecte serioase pe care am vrea să le implementăm şi aş începe cu regia 4K de la Catedrala Naţională şi o vom pune în funcţiune astfel încât la sfinţirea Catedralei din 26 octombrie să putem transmite de acolo evenimentele şi ulterior toate slujbele din catedrală”, a spus Gheorghe Cristian Popa.

„Avem în pregătire şi o vom lansa foarte curând o platformă proprie de streaming care se va numi Trinitas Film şi va găzdui cele aproape 200 de filme documentare pe care le-am realizat în acest timp”,a continuat directorul general al televiziunii Patriarhiei.

El a vorbit şi despre extinderea proiectului în Republica Moldova:

„Intenţionăm să ne extindem şi în Republica Moldova, suntem în discuţii de reprezentanţii Mitropoliei Basarabiei de acolo pentru a putea obţine sprijin în amenajarea şi lansarea unui studio al Trinitas TV sub numele Trinitas TV Moldova. Ne dorim să mergem mai departe şi pentru că după toţi aceşti ani avem o direcţie editorială mult mai clară, axată pe spiritualitate şi pe cultură. Şi ne dăm seama că din tot feedbackul pe care îl primim de la publicul nostru este foarte mare nevoie ca noi să fim prezenţi în piaţa audiovizuală cu produsele noastre.”

