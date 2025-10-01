Armata Israelului a înconjurat aproape complet orașul Gaza

Trupele israeliene sunt pe punctul de a înconjura complet orașul Gaza, afirmă ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, citat de Times of Israel.

El a afirmat că IDF controlează în prezent partea vestică a coridorului Netzarim — la sud de orașul Gaza — până la coastă, „împărțind Gaza în două, între nord și sud”.

„Acest lucru va strânge încercuirea în jurul orașului Gaza și toți cei care părăsesc orașul spre sud vor fi obligați să treacă prin punctele de control ale IDF”, a subliniat Katz.

Anterior, armata a anunțat că drumul de coastă Rashid din Gaza va fi închis pentru circulația spre nord către orașul Gaza începând de la prânz.

„Aceasta este ultima șansă pentru locuitorii din Gaza care doresc să se deplaseze spre sud și să-i lase pe teroriștii Hamas izolați în orașul Gaza, în fața activității IDF care continuă cu forță maximă”, continuă Katz.

El spune că cei care rămân în orașul Gaza vor fi „teroriștii și susținători ai terorismului”.

„IDF se pregătește pentru toate posibilitățile și este hotărâtă să-și continue operațiunile, până la eliberarea tuturor ostaticilor și dezarmarea Hamas, în vederea încheierii războiului”, a adăugat Katz. Declarațiile sale vin în contextul în care Israelul așteaptă răspunsul Hamas la propunerea americană de a pune capăt războiului, pe care premierul Benjamin Netanyahu a acceptat-o.