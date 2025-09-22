G4Media.ro
Portugalia recunoaşte Palestina ca stat, dar face o gafă de protocol şi…

Sursa foto: Pexels / Mathias Reding

Portugalia recunoaşte Palestina ca stat, dar face o gafă de protocol şi postează steagul Sudanului în locul steagului Palestinei

22 Sep

Recunoaşterea oficială a Palestinei ca stat de către Portugalia, o decizie simbolică, a fost eclipsată de o gafă stânjenitoare de protocol – difuzarea steagului sudanez în locul steagului palestinian, relatează Le Figaro, potrivit News.ro.

Guvernul portugheaz a publicat duminică un mesaj pe X cu steagul Sudanului în loc de steagul Palestinei, potrivit CNews.

Numeroşi navigatori pe Internet au reacţionat.

Steagurile celor două ţări au aceleaşi culori, însă sunt diferite.

Postarea greşită a fost ştearsă şi a fost înlocuită în câteva minute cu versiunea corectată, ilustrată cu steagul corect.

Ministrul portughez de Externe Paulo Rangel a subliniat, citat de presă, la New York, că soluţia cu două state este ”singura cale către o pace dreaptă şi durabilă”.

Guvernul de la Lisabona reafirmă ”dreptul Israelului de a exista” şi ”nevoile sale reale în domeniul securităţii” şi ”condamnă încă o dată atacurile teroriste atroce de la 7 octombie” 2023, comise de mişcarea islamistă palestiniană în sudul Israelului, a declarat şeful diplomaţiei portugheze.

Lisabona se alătură, prin recunoaşterea Palestinei ca stat, Franţei şi altor aproximativ 20 de ţări europene care şi-au anunţat în mod oficial susţinerea faţă de înfiinţarea unui stat palestinian.

Tags: , , ,
