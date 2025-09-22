Portugalia recunoaşte Palestina ca stat, dar face o gafă de protocol şi postează steagul Sudanului în locul steagului Palestinei
Recunoaşterea oficială a Palestinei ca stat de către Portugalia, o decizie simbolică, a fost eclipsată de o gafă stânjenitoare de protocol – difuzarea steagului sudanez în locul steagului palestinian, relatează Le Figaro, potrivit News.ro.
Guvernul portugheaz a publicat duminică un mesaj pe X cu steagul Sudanului în loc de steagul Palestinei, potrivit CNews.
Numeroşi navigatori pe Internet au reacţionat.
Steagurile celor două ţări au aceleaşi culori, însă sunt diferite.
Postarea greşită a fost ştearsă şi a fost înlocuită în câteva minute cu versiunea corectată, ilustrată cu steagul corect.
Ministrul portughez de Externe Paulo Rangel a subliniat, citat de presă, la New York, că soluţia cu două state este ”singura cale către o pace dreaptă şi durabilă”.
Guvernul de la Lisabona reafirmă ”dreptul Israelului de a exista” şi ”nevoile sale reale în domeniul securităţii” şi ”condamnă încă o dată atacurile teroriste atroce de la 7 octombie” 2023, comise de mişcarea islamistă palestiniană în sudul Israelului, a declarat şeful diplomaţiei portugheze.
Lisabona se alătură, prin recunoaşterea Palestinei ca stat, Franţei şi altor aproximativ 20 de ţări europene care şi-au anunţat în mod oficial susţinerea faţă de înfiinţarea unui stat palestinian.
