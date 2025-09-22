Pornografie infantilă, trafic de minori și viol: 11 persoane au fost arestate preventiv în şapte dosare DIICOT din Pitești, Mehedinți și Constanța

Unsprezece persoane au fost arestate preventiv în şapte dosare penale de pornografie infantilă, şantaj, trafic de minori şi viol asupra unui minor instrumentate de procurorii DIICOT de la Structura Centrală şi de la cele teritoriale din Constanţa, Piteşti şi Mehedinţi. Într-unul dintre dosare, o persoană de 49 de ani este suspectată că a procurat, deţinut şi distribuit în mediul online materiale pornografice cu minori pentru a fi descărcate de alţi utilizatori, fiind descoperite peste 54.600 de astfel de conexiuni. În alt dosar, o persoană de 22 de ani este cercetată după ce, prin discuţii pe o reţea de socializare, ar fi determinat o victimă de 8 ani să producă şi să îi trimită mai multe imagini în ipostaze sexuale explicite, şantajând-o apoi când a refuzat să mai facă acest lucru, transmite News.ro.

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, brigăzilor de combaterea a criminalităţii organizate Piteşti şi Constanţa, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi, împreună cu procurorii DIICOT, au documentat activitatea infracţională a mai multor persoane, în şapte dosare penale de pornografie infantilă, şantaj, trafic de minori şi viol săvârşit asupra unui minor, anunţă, luni, DIICOT şi Poliţia Română.

Astfel, în perioada 16-19 septembrie, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, în patru dosare, reţinerea a 7 persoane şi măsura controlului judiciar faţă de o altă persoană (cu vârste între 22 şi 54 de ani), cercetate pentru pornografie infantilă. În sarcina persoanei de 22 de ani s-a reţinut şi şantajul.

De asemenea, în perioada 15-17 septembrie 2025, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa, DIICOT – Serviciul Teritorial Piteşti şi DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinţi au dispus, în 3 dosare penale, reţinerea a patru persoane, cu vârste între 16 şi 27 de ani, pentru pornografie infantilă. Trei dintre acestea sunt cercetate şi pentru trafic de minori, iar două persoane şi pentru şantaj, respectiv viol săvârşit asupra unui minor.

”Din probatoriul administrat în primul dosar penal al DIICOT – Structura Centrală, a reieşit faptul că, în perioada noiembrie 2019 – septembrie 2025, o persoană, de 49 de ani, ar fi procurat, deţinut şi distribuit în mediul online, prin sisteme informatice, materiale pornografice cu minori cu scopul de a fi descărcate de alţi utilizatori, fiind descoperite peste 54.600 de astfel de conexiuni. Pe parcursul percheziţiei efectuate, într-o unitate PC aparţinând persoanei în cauză au fost descoperite peste 6.200 de fişiere (însumând mai mult de 570 de GB), conţinând materiale pornografice cu minori”, au arătat sursele citate.

În al doilea dosar, cercetările au relevat că, în perioada decembrie 2017 – ianuarie 2020, o persoană de 54 de ani, utilizând mai multe conturi create pe reţele de socializare şi adrese de poştă electronică, ar fi procurat, deţinut şi distribuit pe o platformă, precum şi către alţi utilizatori din mediul online, materiale pornografice cu minori, pentru o parte dintre aceste fişiere obţinând sume între 300-350 de euro.

Potrivit anchetatorilor, din actele de urmărire penală efectuate în al treilea dosar a rezultat că, într-un interval de timp anterior lunii noiembrie 2024, cinci persoane, cu vârste între 30 şi 45 de ani, ar fi aderat la un grup creat pe o platformă online, prin intermediul căruia ar fi accesat şi obţinut materiale pornografice cu minori.

”În cadrul investigaţiilor desfăşurate în cea de a patra cauză penală a DIICOT – Structura Centrală, s-a stabilit că, la data de 26 august 2025, o persoană de 22 de ani, în cursul unor conversaţii purtate pe o reţea de socializare, ar fi determinat o persoană vătămată minoră, de 8 ani, să producă şi să îi trimită mai multe imagini (foto şi video) care ar fi înfăţişat-o în ipostaze sexuale explicite. Ulterior, la refuzul victimei minore de a-i mai trimite materiale similare, persoana în cauză ar fi ameninţat-o că le va distribui în mediul online pe cele aflate deja în posesia sa”, au menţionat aceleaşi surse.

În 17, 18 şi 19 septembrie, judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti au dispus arestarea preventivă a persoanelor reţinute, pentru 30 de zile.

Totodată, din activităţile de urmărire penală efectuate de procurorii DIICOT – S.T. Piteşti a rezultat că, în luna noiembrie 2024, o persoană de 19 ani ar fi recrutat o victimă de 15 ani prin inducere în eroare (metoda loverboy) şi ar fi determinat-o să practice prostituţia în municipiul Piteşti. Sumele de bani provenite din activitatea infracţională ar fi fost însuşite de către aceasta. În plus, persoana de 19 ani ar fi produs şi stocat, în telefonul său mobil, mai multe fişiere video care ar fi înfăţişat victima având un comportament sexual explicit.

Din probatoriul administrat în cauza instrumentată de DIICOT – B.T. Mehedinţi a reieşit faptul că, în luna iunie 2025, o persoană de 17 ani ar fi determinat o minoră de 16 ani, prin manipulare emoţională (simularea unor sentimente de iubire), să practice prostituţia în folosul său şi al unei alte persoane.

De asemenea, persoana de 17 ani i-ar fi cerut, în luna octombrie 2024, unei alte victime minore să întreţină cu aceasta raporturi sexuale sau să îi plătească o sumă de bani pentru a nu distribui materiale video procurate anterior de la aceasta, în care victima ar fi apărut în ipostaze sexuale explicite.

”Pe baza cercetărilor efectuate s-a mai stabilit că, în perioada 2024 – ianuarie 2025, aceeaşi persoană ar fi produs, deţinut şi distribuit materiale pornografice în care ar fi apărut mai multe persoane vătămate minore. În cursul unui apel video cu una dintre acestea ar fi constrâns-o să producă şi să-i trimită fotografii cu conţinut sexual explicit, ameninţând-o că, în caz contrar, va distribui în mediul online materiale de acelaşi fel obţinute anterior de la aceasta”, a mai arătat DIICOT.

O altă persoană, de 16 ani, este suspectată că, în vara anului 2025, ar fi produs, deţinut şi distribuit două clipuri video în care ar fi apărut şi persoana minoră cercetată (17 ani) manifestând un comportament sexual explicit.

În dosarul penal instrumentat de procurorii DIICOT – S.T. Constanţa, pe baza probelor administrate s-a stabilit că, în cursul anului 2025, o persoană de 27 de ani ar fi întreţinut acte sexuale cu o victimă minoră, de 15 ani, context în care aceasta ar fi înregistrat, la cererea persoanei cercetate, cu telefonul mobil al acesteia, momente din timpul actelor sexuale. În luna septembrie 2025, persoana în cauză ar fi distribuit altor persoane, în mediul online, materialele pornografice cu minori stocate în telefonul său, în împrejurările descrise anterior.

Ulterior, judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalelor Piteşti, Mehedinţi şi Constanţa au dispus arestarea preventivă a persoanelor reţinute, pentru 30 de zile.