Polonia vrea să-și construiască cea mai puternică armată din Europa

„Mai avem nevoie de încă doi ani, iar apoi armata poloneză va fi cea mai puternică armată terestră din Europa”, aceste cuvinte au fost rostite de ministrul polonez al apărării, Mariusz Blaszczak, în luna aprilie a anului trecut. De atunci, guvernul polonez s-a schimbat, Blaszczak însuși a intrat în opoziție, dar guvernul actual continuă cursul de consolidare a armatei, cheltuind sume uriașe de bani și eforturi pentru aceasta, scrie BBC.



Varșovia se așteaptă în mod evident ca forțele armate puternice să îi permită nu numai să își sporească propria capacitate de apărare, ci și să devină un actor important în regiunea sa.



Dar, cel mai important, după începerea invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, Polonia este serios îngrijorată că armata rusă ar putea începe un război pe teritoriul său.



În ciuda afirmațiilor lui Vladimir Putin conform cărora Rusia nu are „niciun interes” în Europa de Est, conducerea poloneză afirmă deschis că țara trăiește în „vremuri de dinainte de război” și prezice începerea unui război cu Rusia în trei ani.



Polonia se înarmează. Ea este în prezent lider printre țările NATO nu numai în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare ca procent din PIB, ci și în ceea ce privește ponderea cheltuielilor militare pe care le cheltuiește pentru armament.



Cu toate acestea, autoritățile se confruntă cu provocări majore în modernizarea sistemului național de apărare, de la o lipsă de personal care să servească și să producă arme la o industrie militară îmbătrânită și o povară grea asupra economiei.



Cum se înarmează Polonia



În 2024, Varșovia va cheltui 4,12% din PIB-ul său pentru apărare, iar în 2025 intenționează să cheltuiască aproape 5%. Aceasta este cea mai mare cifră de acest gen din țările Alianței Nord-Atlantice.

Institutul Internațional Suedez de Cercetare a Păcii (SIPRI) a scris într-un studiu publicat în aprilie 2024 că cheltuielile de apărare ale Poloniei în 2022 au crescut cu 75% până la 31,6 miliarde de dolari, cea mai mare creștere dintre toate statele europene membre NATO.



Volumele și gama de achiziții sunt impresionante.



Polonia a achiziționat de la SUA 96 de elicoptere AH-64E Apache, unele dintre cele mai bune din clasa lor; 486 de unități HIMARS, care s-au dovedit extrem de eficiente în războiul din Ucraina; 366 de tancuri M1A2 Abrams, dintre care 250 sunt în cea mai recentă versiune SEPv3; 32 de avioane de luptă F-35A de generația a cincea; două baterii de rachete de apărare aeriană Patriot și un sistem de control al apărării aeriene.



Un alt furnizor important de arme pentru Polonia este Coreea de Sud. Varșovia a încheiat acorduri-cadru cu Seulul pentru achiziționarea a 648 de obuziere autopropulsate K9 Thunder și 980 de tancuri K2 Black Panther. Unele dintre aceste sisteme vor fi construite în Polonia.

De asemenea, polonezii au achiziționat 48 de avioane de antrenament de luptă FA-50 din Republica Coreea.



În prezent, armata poloneză puțin peste 200 de mii de persoane, dar autoritățile poloneze și-au declarat în repetate rânduri intenția de a crește la 300 de mii.



În 2017, în Polonia au început să funcționeze Forțele de apărare teritorială – o nouă ramură a forțelor armate concepută pentru a instrui zeci de mii de rezerviști fără a-i îndepărta de locul lor principal de muncă.



300 de mii de militari este un număr relativ mic în comparație cu numărul forțelor armate ucrainene (aproximativ 800 de mii de persoane) și chiar mai mult în comparație cu forțele armate ruse (1,5 milioane).



Fractura



După prăbușirea Pactului de la Varșovia și a Uniunii Sovietice, Polonia nu a avut nicio intenție de a deveni un centru militar european major. Cheltuielile sale militare au scăzut treptat, iar după 1995 nu au depășit 2% din PIB, ceea ce, cu toate acestea, a reflectat tendințele paneuropene.



În același timp, relațiile dintre Varșovia și Moscova în această perioadă nu au fost deosebit de calde.



Încă din 1999, Rusia a reacționat foarte nervos la aderarea Poloniei la NATO. În 2008, când s-a decis desfășurarea unuia dintre elementele sistemului american de apărare antirachetă pe teritoriul polonez, relațiile polono-ruse s-au deteriorat și mai mult.



Dar, în ciuda contextului negativ, până în 2014, tensiunea în relațiile dintre Polonia și Rusia a fost concentrată mai degrabă în domeniul retoricii politice.



În practică, forțele armate poloneze au continuat să se dezvolte ca o armată expediționară, a cărei sarcină principală era cooperarea cu Statele Unite în operațiuni precum Irak sau Afganistan.



Însă, odată cu anexarea Crimeii ucrainene de către Rusia și cu izbucnirea ostilităților în Donbas, gândirea elitelor politice poloneze și abordarea acestora cu privire la dezvoltarea forțelor armate ale țării s-au schimbat radical.



„Modernizarea insulară”



În 2014, subiectul modernizării armatei a fost bine ancorat în discuția politică internă din Polonia. Partidul conservator Lege și Justiție, care a preluat puterea în 2015, a transformat-o într-unul dintre punctele principale ale programului său politic.

Miniștrii apărării Antoni Macierewicz și apoi Mariusz Blaszczak au anunțat contracte importante pentru furnizarea celor mai moderne arme, au subliniat necesitatea de a crește numărul forțelor armate și de a garanta securitatea Poloniei într-o situație geopolitică instabilă.



„Dar chiar și după 2014, timp de mai mulți ani am avut de-a face cu o modernizare care ar putea fi numită „modernizare insulară”, adică armata nu a fost modernizată în mod cuprinzător, ci au fost modernizate doar fragmentele sale individuale. De exemplu, sistemele de apărare aeriană și de apărare antirachetă au început să fie actualizate, deoarece vechile sisteme post-sovietice pur și simplu se destrămau”, spune Dr. Lukasz Stach de la Centrul pentru Studii Internaționale și de Dezvoltare din cadrul Universității Jagiellonă din Cracovia.



Cu toate acestea, chiar și în cadrul unei astfel de modernizări „insulare”, în armata poloneză au avut loc reforme care i-au schimbat vizibil aspectul și capacitățile.



Printre acestea se numără crearea deja menționată a Forțelor de apărare teritorială și achizițiile simbolice de arme de mari dimensiuni: de exemplu, acordul de furnizare a Patriot a fost încheiat în 2018, iar acordul de achiziție a F-35 în 2020.

„Nu mai putem aștepta”



Invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022 a fost un șoc pentru Polonia.



„Acesta a fost un semnal pentru noi toți: „Alo, polonezi, treziți-vă! Nu mai putem aștepta!”. A devenit clar că statul polonez nu mai poate conta pe faptul că va exista cu certitudine, că rușii se vor limita la Ucraina. Privind la ceea ce face Moscova, trebuie să luăm în considerare cele mai pesimiste scenarii pentru Polonia. Iar acest lucru înseamnă că trebuie să extindem serios potențialul de apărare al statului nostru – acum, imediat”, a declarat pentru BBC generalul în retragere al armatei poloneze Tomasz Bąk.



Într-adevăr, tonul liderilor politici și militari ai Poloniei s-a schimbat dramatic din februarie 2022. Într-unul dintre primele sale interviuri după ce a fost ales prim-ministru al Poloniei, Donald Tusk a declarat că „trăim în vremuri de dinainte de război” – un contrast puternic față de retorica sa liniștitoare anterioară.



În martie 2024, șeful Biroului Național de Securitate, colonelul Jacek Severa, a declarat că Polonia mai are trei ani pentru a se pregăti pentru o confruntare cu Rusia.



În ciuda invaziei la scară largă din Ucraina, Kremlinul continuă să insiste asupra faptului că Occidentul se teme în mod greșit de o amenințare rusă. În luna februarie a acestui an, când a fost întrebat dacă Rusia ar putea trimite trupe în Polonia, Vladimir Putin a răspuns: „Doar într-un singur caz: dacă Polonia atacă Rusia. Pentru că noi nu avem niciun interes în Polonia, Letonia sau oriunde altundeva”.



Nu toți polonezii îl cred: în martie, datele cercetării sociale au arătat că 48% dintre polonezi consideră scenariul ca Rusia să atace Polonia destul de probabil. 41% dintre respondenți nu credeau în el.



„A trăi fără război”



Generalul Tomasz Bąk, după ce a părăsit armata poloneză, a devenit profesor la una dintre universitățile din Rzeszów.



„Le-am spus odată studenților mei: haideți să fim sinceri, ridicați mâna dacă aveți de gând să părăsiți țara în caz de război. Numărul de mâini ridicatem-a uimit”, își amintește el.



Potrivit unui sondaj publicat în aprilie, 59% dintre cetățeni sunt pregătiți să rămână în Polonia în cazul izbucnirii unui război, iar 11% sunt gata să opună rezistență armată agresorului. 20% dintre polonezi spun că ar părăsi țara după începerea ostilităților.



Rezultatele unui alt studiu pe un subiect similar au arătat că, cu cât respondentul are un nivel de educație mai ridicat, cu atât este mai probabil ca acesta să se gândească să fugă de război dincolo de granițele țării sale.



Presa scrie despre o nouă tendință: în loc să cumpere locuințe în țara lor, polonezii, în special cei tineri, investesc în proprietăți imobiliare în Spania: prețurile, spun ei, sunt rezonabile, iar riscul ca bombele rusești să cadă pe casa ta este mult mai mic.

„Cred că este o chestiune de schimbare generațională. Astăzi, tinerii din orice țară – fie ea Polonia, Ucraina, Statele Unite sau chiar Rusia – gândesc în categorii diferite. Societatea de astăzi, mai mult ca niciodată, vrea să trăiască fără război, vrea să trăiască în pace și prosperitate și să nu verse sânge, nici măcar pentru patria lor. Trebuie să acceptăm acest lucru ca un dat și pur și simplu să luăm în considerare în planificare că vom pierde o parte din resursa noastră de mobilizare din motive obiective”, spune generalul Bonk.

Interlocutorii BBC consideră că statul polonez și politica sa de informare sunt parțial de vină pentru această stare de fapt.

„Până în 2014, polonezilor li se spunea constant că riscul unui război la scară largă în Europa era foarte scăzut. Război era ceva de genul Irak, Afganistan, undeva în Africa. Chiar și după 2014, mesajul a fost că este vorba în continuare de o confruntare între Ucraina și Rusia: Crimeea, Donbas sunt undeva departe. Și doar o invazie la scară largă a arătat întreaga oroare a situației”, spune Lukasz Stach de la Universitatea Jagiellonq.

Astăzi, însă, după doi ani și jumătate de război la scară largă în Ucraina, societatea poloneză pare să fie „obosită” de acest război.

„Problema cu generația tânără este, de asemenea, parțial faptul că reprezentanții săi nu au întâlnit niciodată armata. Unii polonezi vor pleca pentru că pur și simplu nu au pregătire militară. La urma urmei, ai o atitudine complet diferită față de armată dacă ai fost în ea, dacă îi cunoști regulile, știi cum să folosești armele și nu le-ai văzut doar într-un shooter pe calculator”, continuă Stakh.

Dezbaterea privind recrutarea



Din aceste motive, problema revenirii la recrutarea obligatorie a tinerilor pentru serviciul militar este ridicată din când în când în Polonia. Autoritățile se distanțează deocamdată de acest lucru, însă tendințele demografice nefavorabile pun sub semnul întrebării fezabilitatea planurilor Varșoviei de a construi o armată de 300 000 de oameni, cu o rezervă de un milion de oameni.



„Trebuie să ne gândim la readucerea serviciului militar obligatoriu – nu neapărat pe termen lung, ar putea fi de cinci sau șase luni. Bărbații, și poate femeile dintr-o anumită categorie de vârstă, ar trebui să fie pregătiți și antrenați la un nivel de bază pentru a acționa într-un eventual război”, spune generalul Tomasz Bąk.



Ca alternativă, experții iau în considerare crearea unui sistem de stimulente – cum ar fi impozitele – pentru tinerii care se înscriu voluntar în formarea militară de bază.

De asemenea, se vorbește mult despre crearea unui nou sistem de educație militar-patriotică în Polonia. În lunile mai-iunie ale acestui an, 3 500 de școli poloneze au luat parte la proiectul pilot „Educație cu armata”: personalul militar activ nu numai că le-a vorbit copiilor despre structura armatei poloneze, dar i-a și învățat tehnici de prim ajutor și modalități de combatere a amenințărilor cibernetice. În viitor, astfel de cursuri ar trebui să devină obligatorii în toate școlile din țară.



În ultimii ani, o serie de programe au apărut în țară pentru a-i atrage pe polonezi să servească.



De exemplu, vă puteți înrola în aceleași trupe de apărare teritorială – acestea sunt numite și „trupe de weekend”, deoarece pregătirea obligatorie a luptătorilor are loc pe parcursul unui weekend în fiecare lună.



Sau puteți urma două săptămâni de instruire într-o unitate militară reală, fără a mai semna un contract.



Cu toate acestea, este imposibil să se mărească forțele armate prin simpla chemare în serviciu a oamenilor. Polonia pur și simplu nu are suficientă infrastructură sau chiar instructori pentru a-i instrui.



Deficitul de piloți pentru elicopterele americane Apache achiziționate a determinat probabil Academia Forțelor Aeriene Poloneze din Dęblin să decidă simplificarea cursului de formare. „Trebuie să scurtăm perioada de pregătire și să ne pregătim corespunzător personalul. SUA pregătesc sergenți pentru a pilota elicoptere Apache, iar noi încercăm să implementăm acest lucru în Polonia”, a declarat ministrul apărării Władysław Kosiniak-Kamysz.



Cu toate acestea, spune Lukasz Stach, infrastructura militară a unităților de luptă necesită, de asemenea, investiții mari.



„Dacă cumpărăm o mulțime de arme, ce trebuie să extindem? Sistemele de sprijin logistic – adică, de exemplu, uzinele de reparații. […] Pentru că dacă cumpărăm aceste tancuri, ce, o să le lăsăm în aer liber? Trebuie să le construim cel puțin corturi speciale cu aer condiționat și ventilație, astfel încât iarna să nu stea în ploaie și zăpadă. Toate acestea trebuie să fie construite”, spune el.

Industria veche



Împreună cu forțele armate, Polonia își reformează sistemul de achiziții pentru apărare: la mijlocul anilor 2010, majoritatea celor mai mari facilități de producție militară au fost reunite în holdingul de stat pentru apărare PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa), iar în 2021 a fost creată Agenția pentru Armament, care a devenit organismul central pentru achiziționarea de arme și echipamente militare pentru armata poloneză.



Cu toate acestea, consolidarea activelor complexului militar-industrial și a sistemului de achiziții nu a condus la o creștere semnificativă a producției.



De exemplu, în primăvara anului 2023, prim-ministrul Mateusz Morawiecki a anunțat o „extindere semnificativă” a producției și comenzi suplimentare la PGZ Dezamet, care produce muniție pentru artilerie, mortiere și lansatoare de grenade.

Muniția de artilerie este unul dintre cei mai importanți factori care influențează cursul operațiunilor militare într-un război.



Un an și jumătate mai târziu, după cum se afirmă în articolul principal al publicației poloneze Newsweek, publicat în luna iunie a acestui an, PGZ Dezamet produce 30-40 de mii de obuze pe an.



Pentru a înțelege amploarea, în perioada celor mai intense lupte din Ucraina, armata rusă a tras 10 mii de obuze pe zi, iar armata ucraineană – șase mii.



Potrivit Newsweek, în decembrie 2023, Agenția pentru Armament a semnat un contract cu PGZ pentru furnizarea a 300.000 de obuze de 155 mm până în 2029.



Într-un război, această cantitate de obuze ar fi cheltuită, dacă se trage în mod economic, în două luni de lupte intense.



În Polonia, potrivit revistei, nu există producție de cartușe, amorsă sau nitroceluloză, o componentă importantă a prafului de pușcă pentru artilerie.



Ca orice altă țară, Polonia nu se poate baza numai pe propria bază industrială pentru achizițiile militare și, prin urmare, nu numai că investește în complexul militar-industrial, dar cumpără și arme și echipamente militare din străinătate.



Potrivit lui Lukasz Stach, cheltuielile mari pentru apărare nu se reflectă în prezent în nivelul de trai al polonezilor, iar acestea susțin cursul guvernului.



„Și la un moment dat aceste împrumuturi vor trebui rambursate. Ar trebui să ne amintim acest lucru, mai ales că societatea poloneză se confruntă cu două probleme în această privință. În primul rând, îmbătrânește, ceea ce înseamnă că din ce în ce mai mulți bani vor merge către sistemul de pensii și sistemul de sănătate. Și, în al doilea rând, este vorba de Green Deal-ul european, pentru care va trebui, de asemenea, să găsim sume uriașe de bani, și nu știu de unde le vom obține”, a spus el.



În societatea poloneză, cheltuielile pentru apărare nu au provocat încă proteste serioase, deoarece după februarie 2022 amenințarea Rusiei a devenit prea mare.



Dar există vreo înțelegere a felului în care ar putea arăta un astfel de război?



„În condițiile noastre”



Problema este că nu pare să fie așa.



Pe de o parte, polonezii au în fața ochilor experiența Ucrainei, care rezistă de al treilea an unei invazii la scară largă a armatei ruse.



„Dacă se produce un dezastru și acest conflict se mută pe teritoriul Poloniei, el va fi purtat în condiții climatice similare, în condiții culturale similare, într-un mediu geopolitic similar, așa că trebuie să adoptăm experiența ucrainenilor și să o transferăm în forțele noastre armate – de la nivelul comandantului de pluton până la academiile militare”, a declarat generalul Tomasz Bonk în discursul său la forumul Krynica 2024.

Anul trecut, această dezbatere a devenit unul dintre subiectele campaniei electorale parlamentare poloneze. În septembrie 2023, ministrul apărării de atunci, Mariusz Błaszczak, a publicat un document secret care descria planurile Poloniei de a respinge un ipotetic atac din est. Documentul era datat 2011, când adversarii lui Błaszczak din partidul Coaliția Civică a lui Donald Tusk erau la putere.



Potrivit acestui document, apărarea Poloniei pentru 10-14 zile, până la sosirea întăririlor din partea aliaților NATO, urma să fie construită de-a lungul râului Vistula, care traversează întreaga țară de la sud la nord.



Adică, după cum a scris mass-media pro-guvernamentală, analizând documentul publicat de Blaszczak, guvernul Tusk ar fi permis ocuparea unei părți uriașe a țării de către ruși. În acest caz, locuitorii marilor orașe Lublin, Rzeszow sau Bialystok ar urma să aibă aceeași soartă ca locuitorii orașelor ucrainene Bucea sau Irpen.



Acest scandal a fost repede mușamalizat: reprezentanți ai tuturor forțelor politice au declarat că, în principiu, nu acceptă nici măcar ideea de a fi ocupată o parte a teritoriului Poloniei. În plus, unul dintre principalele rezultate ale summitului NATO de la Washington din iulie a fost declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Alianța va apăra fiecare centimetru din teritoriul său – desigur, țările de pe flancul estic al NATO au fost foarte încântate de această declarație.

„Desigur, formularea că vom apăra fiecare centimetru este în mare parte politică. Este clar că nu putem fi primii care atacă Rusia, doctrina NATO nu ne va permite să facem acest lucru, iar dacă Rusia atacă prima, atunci, desigur, va intra undeva, singura întrebare este la ce adâncime”, spune Lukasz Stach de la Universitatea Jagiellonian.

„Dar războiul din Ucraina a arătat că călcâiul lui Ahile al armatei ruse este logistica. La rândul său, Polonia își consolidează acum în mod semnificativ artileria. Așa că pornim de la faptul că, dacă Rusia începe un conflict, un atac masiv de contra-artilerie și rachete va distruge logistica rusă în regiunea Kaliningrad și Belarus. Și atunci tancurile rusești nu vor merge departe”, continuă el.



„Războiul actual din Ucraina a schimbat deja discursul privind apărarea Poloniei. Astăzi, nimeni nu se teme să spună cu voce tare că operațiunile noastre de apărare sunt planificate pentru a face față atacului inamic chiar înainte ca acesta să intre aici”, spune Marek Świerczyński în podcastul Polityka Insight.



Acum, interlocutorii BBC sunt de acord, armata ideală pentru Polonia este una a cărei forță ar descuraja un potențial agresor să o atace, deoarece o astfel de acțiune militară ar fi prea costisitoare pentru el.



„Sunt un susținător al acestei abordări: vă vom cere foarte îndelung și politicos să nu ne atingeți, vom purta tot felul de negocieri, chiar vom îngenunchea, astfel încât să nu se ajungă la tragedie. Dar dacă ne atingeți, vă vom arde la cel puțin 300 de kilometri adâncime”, a declarat fostul șef al Statului Major al armatei poloneze Rajmund Andrzejczak.



„Scutul estic”



Experții spun că punerea în aplicare a acestor sarcini ar trebui realizată nu numai prin achiziționarea de arme și creșterea numărului de forțe armate.



În luna iulie a acestui an, Statul Major polonez a anunțat lansarea programului strategic „Scutul de Est”, care prevede pregătirea teritoriilor de la granița cu Belarus și Rusia pentru nevoile de apărare.



Detaliile acestui program rămân secrete, dar este deja clar că nu este vorba doar de construirea de fortificații, ci și de un fel de lucrări de inginerie „high-end”, ceea ce va însemna, de exemplu, că, în funcție de nevoile trupelor de apărare, vor fi formate bariere de apă în calea agresorului.



La sfârșitul lunii septembrie, miniștrii apărării din Polonia, Lituania, Letonia și Estonia au convenit să solicite împreună Uniunii Europene să finanțeze o rețea de buncăre, bariere, linii de demarcație și depozite militare de-a lungul frontierelor acestor țări cu Rusia și Belarus.



„Multe lucruri similare sunt deja puse în aplicare, multe lucruri sunt doar în planuri. Desigur, despre multe lucruri nu se vorbește cu voce tare, pentru că vorbim despre informații clasificate. Vorbim despre construcția de drumuri de ocolire de-a lungul liniei de front potențiale, despre secțiuni de drumuri care ar putea fi folosite ca piste de aterizare, despre aerodromuri temporare unde aviația militară ar putea fi relocată în caz de război”, spune generalul Tomasz Bonk.



„Ideea este că toate aceste pregătiri trebuie făcute mult mai repede. La urma urmei, dacă le facem prea încet, nu vom descuraja un potențial inamic să atace”, crede generalul.



Un alt factor semnificativ în securitatea Poloniei este prezența trupelor americane pe teritoriul său – în prezent sunt aproximativ 10 mii de militari acolo .



Soldații americani, printre altele, sunt implicați în instruirea și educarea personalului militar polonez, ceea ce este deosebit de important în cazurile în care aceștia lucrează cu echipamente militare americane.



Dar prezența soldaților americani în Polonia are o altă semnificație – una politică. Un atac asupra acestei țări ar fi automat un atac asupra militarilor americani.



„Mecanismul aici este simplu. Dacă un soldat american moare într-un conflict, americanii vor intra în acel conflict. SUA spun Rusiei: „Suntem prezenți pe flancul estic al NATO, avem arme grele, iar dacă Rusia duce o politică agresivă, trebuie să țină cont de răspunsul nostru””, spune Dr. Lukasz Stach.



Garant al securității



Polonia se vede în mod tradițional ca un lider regional, un „pol de putere” pe „flancul estic” al NATO. Dar ce se întâmplă dacă are și cele mai mari forțe armate?



Acest lucru, potrivit multor experți militari și politicieni polonezi, îi dă toate motivele să își declare ambițiile de donator sau garant al securității în regiunea sa.



„Pe scena internațională, trebuie să atragem atenția asupra modului în care ne dezvoltăm capacitățile (militare – BBC)… Ca urmare, Polonia devine importantă nu numai datorită poziției sale geografice, ci și ca jucător-cheie pe flancul estic al NATO. Această schimbare importantă este deja recunoscută de aliații noștri”, scria Tomasz Szatkowski, pe atunci ambasador al Poloniei la NATO, în septembrie 2022.



Faptul că ambițiile Poloniei se extind în mod semnificativ dincolo de frontierele sale naționale este ușor de observat cu ochiul liber.



În primul rând, Polonia îndeplinește deja, de fapt, sarcini de securitate pe teritoriul altor țări din regiune.



Din 2006, avioanele de luptă poloneze protejează cerul Lituaniei, Letoniei și Estoniei prin rotație, împreună cu avioane din alte țări NATO, în cadrul programului Baltic Air Policing.



Din septembrie 2022, aeronave militare poloneze patrulează spațiul aerian al Slovaciei în temeiul unui acord interstatal separat. Contingente de soldați polonezi sunt în prezent staționate în Letonia, România și Kosovo.

Realitatea geografică a Europei de Est este că forțele terestre puternice ale Poloniei ar intra imediat în conflict în cazul unei agresiuni ruse împotriva statelor baltice, care au forțe armate disproporționat de mici.



„(În cazul unui război), vom crede, desigur, că toți aliații noștri ne vor veni în ajutor. Dar direcția în care eu, ca slovac, voi privi în primul rând este Polonia, ca cel mai puternic stat. Voi crede că veți fi printre primii care ne vor veni în ajutor”, a declarat ambasadorul Slovaciei la NATO, Peter Bator, în cadrul conferinței Krynica Forum 2024.



Fostul ambasador la NATO Tomasz Szatkowski a scris că, deja în circumstanțele actuale, Polonia, în calitate de stat, și-ar putea asuma oficial comanda militară asupra forțelor care operează „în anumite teritorii a căror securitate este asigurată de NATO”.

În al doilea rând, rolul Poloniei în consolidarea apărării Ucrainei este incontestabil, în special în primele săptămâni și luni ale invaziei la scară largă a Rusiei. Aeroportul Rzeszow rămâne principalul nod de aprovizionare cu arme occidentale a Ucrainei.



În prezent, Kievul cere Varșoviei să se alăture apărării spațiului aerian ucrainean – pentru a doborî rachetele și dronele rusești care survolează regiunile vestice ale țării, adiacente Poloniei.



Armele de atac rusești zboară în mod regulat în spațiul aerian polonez, iar descoperirea accidentală într-o pădure de lângă Bydgoszcz a rămășițelor unei rachete rusești Kh-55, care dintr-un motiv necunoscut a zburat zeci de kilometri deasupra teritoriului polonez fără a fi observată și a căzut la 16 kilometri de un centru de antrenament NATO, a provocat un scandal politic major.



Cu toate acestea, pentru moment, autoritățile poloneze se abțin de la o confruntare directă cu Rusia.

Din când în când, în spațiul informațional polonez apare subiectul unei posibile trimiteri a unui contingent militar polonez în Ucraina. Cercetările sociale arată că majoritatea absolută a polonezilor nu sprijină un astfel de pas în acest moment.



Cu toate acestea, în urmă cu câteva săptămâni, la Varșovia se discuta în mod activ un raport al Institutului American pentru Război Modern, care sugera că, în cazul unei „înghețări” a războiului din Ucraina conform „scenariului coreean”, o divizie de tancuri poloneză, care ar fi redislocată în estul Ucrainei, ar putea deveni garantul unei încetări a focului.



Fostul șef al Statului Major polonez, Rajmund Andrzejczak, susține că autoritățile poloneze trebuie să lase deoparte romantismul și idealismul excesiv: Societatea poloneză cheltuiește sume uriașe de bani pentru modernizarea armatei sale și are dreptul să se aștepte la „monetizarea politică” a acestor arme – adică la „amortizarea” costurilor lor.



La fel cum desfășurarea forțelor armate americane într-o anumită țară consolidează poziția afacerilor și intereselor americane acolo, afirmă generalul, armata poloneză ar putea, cu ajutorul unei „umbrele de securitate” peste aceleași țări baltice sau Ucraina, să atingă obiective similare.



Cu toate acestea, nu toată lumea din Polonia este de acord cu acest concept.



“Pentru a fi un garant politic al securității, ai nevoie de bani, de mulți bani”, spune Dr. Lukasz Stach. “Iar economia poloneză nu este atât de puternică, mai ales că achiziționarea de arme costisitoare ne reduce și mai mult capacitatea economică. Și, în cele din urmă, Polonia nu are arme nucleare. Prin urmare, posibilitățile oricăror garanții din partea Varșoviei sunt foarte limitate. Adică, Polonia poate oferi un anumit sprijin militar, dar are potențialul de a fi un garant al securității numai cu sprijinul aliaților săi”.

Potrivit expertului militar dr. Lukasz Stach de la Centrul pentru Studii Internaționale și de Dezvoltare din cadrul Universității Jagiellonian din Cracovia, dacă ritmul actual de modernizare a forțelor armate din Polonia continuă, „construirea unei armate puternice va dura cel puțin cinci ani și poate chiar zece”.