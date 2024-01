Polițistul care a lovit mortal pe trecerea de pietoni o fetiță, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Sentința nu e definitivă

Judecătoria Sectorului 1 din București l-a condamnat miercuri la 3 ani de închisoare cu suspendare pe polițistul care a lovit mortal pe trecerea de pietoni o fetiță în ianuarie 2023, potrivit minutei de ședință. Sentința nu e definitivă, iar familia Raisei, fetița ucisă, a anunțat că va face apel.

Poliţistul Popescu a lovit atunci pe trecerea de pietoni două fete, una dintre ele decedând. Marina, a doua fată rănită, a avut nevoie de 100 de zile de îngrijiri medicale pentru a se recupera.

Instanța a mai stabilit că polițistul trebuie să plătească daune de 160.000 euro pentru familia Raisei, iar familia fetei rănite a primit 90.000 de euro pentru cele 100 de zile de ingrijiri medicale.

Poliţistul nu se afla în misiune şi avea pornite doar semnalele luminoase, nu şi pe cele acustice. Procurorii au stabilit că maşina circula cu viteză peste limita legală, fiind dispusă o expertiză pentru a stabili exact viteza cu care rula maşina în momentul impactului. Poliţistul care a provocat accidentul a fost plasat sub control judiciar.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, care instrumentează dosarul accidentului, au transmis că nu este acceptată proba cu testul poligraf în dosar, solicitată de avocatul familiei copilei care şi-a pierdut viaţa. Avocatul familiei afirma că în aceste condiţii poate avea „suspiciunea rezonabilă” că anchetatorii înşişi sunt cei care l-au învăţat pe poliţist să nu accepte proba.

Minuta ședinței:

Complet: Complet PENALamanari pronuntare jud.GHERDAN V.F.

Tip solutie: Condamnare

Solutia pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 1, 2 şi 10 din Cod procedură penală raportat la art. 192 alin. 1 ?i 2 Cod penal, condamnă pe inculpatul Popescu Constantin (…) la pedeapsa de 2 ani ?i 8 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de ucidere din culpă (faptă din data de 13.01.2022). În temeiul art. 67 alin. (1) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i i) C. pen. (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instan?ă), pe o durată de 4 ani, pedeapsa complementară urmând a se executa conform art. 68 alin. (1) lit. b) C.pen., respectiv de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 65 alin. (1) ?i (3) C.pen. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i i) C.pen., interzice inculpatului exercitarea acelora?i drepturi, cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata pedepsei principale, conform art. 65 alin. (3) C.pen., pedeapsa accesorie urmând a fi executată în cazul în care pedeapsa principală a închisorii devine executabilă. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 şi 10 din Cod procedură penală raportat la art. 196 alin. (2), (3) rap. la art. 194 alin. (1) lit. b) Cod penal, condamnă pe inculpatul Popescu Constantin (…) la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de vătămare corporală din culpă (faptă din data de 13.01.2022). În temeiul art. 67 alin. (1) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i i) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instan?ă), pe o durată de 4 ani, pedeapsa complementară urmând a se executa conform art. 68 alin. (1) lit. b) C.pen., respectiv de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 65 alin. (1) ?i (3) C.pen. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i i) C.pen., interzice inculpatului exercitarea acelora?i drepturi, cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata pedepsei principale, conform art. 65 alin. (3) C.pen., pedeapsa accesorie urmând a fi executată în cazul în care pedeapsa principală a închisorii devine executabilă. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, contope?te pedepsele principale aplicate inculpatului în prezenta cauză ?i aplică pedeapsa cea mai grea de 2 ani ?i 8 luni închisoare, la care adaugă un spor obligatoriu de 4 luni închisoare (1/3 din pedepse de 1 an închisoare), inculpatul Popescu Constantin urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 3 (trei) ani închisoare. În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a) Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) ?i i) Cod penal, pe o durată de 4 ani, pedeapsa complementară urmând a se executa conform art. 68 alin.1 lit.b Cod penal. În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) ?i i) Cod penal, ce se va executa în condi?iile în care pedeapsa rezultantă principală va deveni executabilă. În temeiul art. 91 alin. 1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 4 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) se va prezenta la Serviciul de Proba?iune Bucure?ti la datele fixate de consilierul de proba?iune; b) va primi vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c) va anun?a, în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d) va comunica schimbarea locului de muncă; e) va comunica informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, impune inculpatului să execute următoarea obliga?ie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Proba?iune Bucure?ti sau organizat în colaborare cu institu?ii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. (3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunită?ii în cadrul Administra?iei Domeniului Public ?i Dezvoltare Urbană Sector 6 sau în cadrul Arhiepiscopiei Bucure?tilor pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare, în condi?iile art. 57 din Legea nr. 253/2013. În temeiul art. 94 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c–e Cod penal, enumerate mai sus, se vor comunica Serviciului de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Bucure?ti. În baza art. 404 alin. 2 din Codul de procedură penală, raportat la art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de nerespectare a măsurilor de supraveghere sau în caz de neexecutare a obliga?iilor impuse de instan?ă ori stabilite de lege, precum ?i dacă pe parcursul termenului de supraveghere săvâr?e?te o nouă infrac?iune. În temeiul art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, pedepsele complementare se execută de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În temeiul art. 7 alin. 1 şi 2 şi art. 4 alin. 1 lit. b din Legea 76/2008 dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat în vederea adăugării profilelor genetice în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen. şi art. 25 alin.1 C.proc.pen. rap. la art. 1349 alin.1 şi 2 C.civ., art. 1357 C.civ., art. 1381 ?i art. 1385 C.civ. şi art. 320 din Legea nr.95/2006, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” şi obligă partea responsabilă civilmente societatea de asigurare CITY INSURANCE SA, la plata către partea civilă a sumei de 882,18 lei, cu titlu de daune materiale. În temeiul art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală şi art. 25 alin.1 din Codul de procedură penală raportat la art. 1349 alin. 1 şi 2 Cod civil, art. 1357 Cod civil, art. 1381 Cod civil, art. 1385 Cod civil, art. 1386 alin. 1 ?i 2 Cod civil, art. 1390 Cod civil şi art. 1391 alin. 2 Cod civil, art. 14, art. 20, art.21 ?i art. 22 din Legea nr.132/2017, admite în parte ac?iunea civilă formulată de părţile civile BARBU LILIANA ?i BARBU CLAUDIU IULIAN şi obligă partea responsabilă civilmente CITY INSURANCE SA, la plata către acestea a următoarelor sume: – părţii civile BARBU LILIANA suma de 80.000 euro, echivalent în lei la cursul BNR din data plăţii, cu titlu de daune morale; – părţii civile BARBU CLAUDIU IULIAN suma de 80.000 euro, echivalent în lei la cursul BNR din data plăţii, cu titlu de daune morale. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen. rap. la art. 25 alin. 1 C.proc.pen. ?i art.1357 C.civ. şi art. 1371 alin. 1 C.civ. cu aplicarea art. 21 alin. 4 ?i 5 din Legea nr.132/2017, admite în parte ac?iunea civilă formulată de către partea civilă Gherghescu Marina Elena, obligă partea responsabilă civilmente CITY INSURANCE SA la plata către partea civilă a sumei de 90.000 euro, în echivalent în lei la cursul BNR din data plăţii, cu titlu de daune morale. Respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă exercitată de părţile civile împotriva păr?ilor responsabile civilmente Direcţiei Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti ?i Primăriei Municipiului Bucureşti – Administraţia Străzilor. Respinge restul preten?iilor civile formulate în cauză de păr?ile civile Gherghescu Marina Elena, Barbu Liliana ?i Barbu Claudiu Iulian ca neîntemeiate. În temeiul art. 398 Cod procedură penală raportat la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Popescu Constantin la plata sumei de 2.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 1.500 lei aferentă urmăririi penale ?i suma de 1.000 lei aferentă fazei de cameră preliminară ?i judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată astăzi, 31 ianuarie 2024, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.

Document: Hotarâre 51/2024 31.01.2024