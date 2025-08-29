G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Poliţia italiană anunţă arestarea unui bărbat în legătură cu încercarea de asasinare…

Foto: Pixabay.com

Poliţia italiană anunţă arestarea unui bărbat în legătură cu încercarea de asasinare a fostului Papă Francisc

Articole29 Aug 0 comentarii

Un bărbat turc aparţinând filialei din Turcia a organizaţiei teroriste Statul Islamic (ISIS) a fost arestat sub suspiciunea de participare la un plan de asasinare a fostului Papă Francisc în 2024, a anunţat vineri poliţia italiană, conform agenţiei de presă ANSA.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Bărbatul, Hasan Uzun, în vârstă de 46 de ani, a fost arestat în cadrul unei anchete privind un complot de asasinare a Papei Francisc în timpul vizitei acestuia la Trieste în iulie 2024.

El este ţinut în izolare în acest oraş portuar din nord-estul Italiei, la graniţa cu Slovenia.

Conform anchetelor, atacul a fost planificat de o organizaţie turcă legată de ISIS Khorasan.

După extrădarea sa din Olanda, Uzun a petrecut câteva zile în închisoare la Milano.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trei bărbaţi din Turda au fost arestaţi după ce au ameninţat cu moartea trei poliţişti

Articole28 Aug • 319 vizualizări
0 comentarii

O fată de 13 ani din judeţul Covasna, dispărută de acasă, găsită în casa unui bărbat de 36 de ani / Fata îl cunoscuse online / Bărbatul, arestat pentru viol

Articole20 Aug • 4.594 vizualizări
0 comentarii

Bărbat din judeţul Timiş, arestat / A încălcat ordinul de protecţie şi a intrat în magazinul în care lucrează fosta sa soţie, unde a ameninţat-o

Articole10 Aug 2025 • 562 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.