Poliţia italiană anunţă arestarea unui bărbat în legătură cu încercarea de asasinare a fostului Papă Francisc
Un bărbat turc aparţinând filialei din Turcia a organizaţiei teroriste Statul Islamic (ISIS) a fost arestat sub suspiciunea de participare la un plan de asasinare a fostului Papă Francisc în 2024, a anunţat vineri poliţia italiană, conform agenţiei de presă ANSA.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Bărbatul, Hasan Uzun, în vârstă de 46 de ani, a fost arestat în cadrul unei anchete privind un complot de asasinare a Papei Francisc în timpul vizitei acestuia la Trieste în iulie 2024.
El este ţinut în izolare în acest oraş portuar din nord-estul Italiei, la graniţa cu Slovenia.
Conform anchetelor, atacul a fost planificat de o organizaţie turcă legată de ISIS Khorasan.
După extrădarea sa din Olanda, Uzun a petrecut câteva zile în închisoare la Milano.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
O fată de 13 ani din judeţul Covasna, dispărută de acasă, găsită în casa unui bărbat de 36 de ani / Fata îl cunoscuse online / Bărbatul, arestat pentru viol
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.