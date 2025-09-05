Un bărbat din Suceava care şi-a incendiat soţia în zona intimă cu un arzător cu butelie a fost arestat 30 de zile / Femeia, nevăzătoare, are nevoie de 12-15 zile de îngrijiri medicale în urma rănilor suferite

Un bărbat din judeţul Suceava care şi-a incendiat soţia în zona intimă cu un arzător cu butelie a fost arestat preventiv. El era băut şi a profitat de faptul că femeia este nevăzătoare. Victima are nevoie de 12-15 zile de îngrijiri medicale în urma rănilor suferite, transmite News.ro.

”La data de 31.08.2025 lucrătorii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 5 Dărmăneşti au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, de către numita S. M. cu privire la faptul că la aceeaşi dată, în jurul orelor 12.30-13.00, aceasta a fost arsă cu un arzător prevăzut cu butelie în zona intimă”, anunţă, vineri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.

Procurorii au precizat că incidentul s-a produs în 31 august, în jurul orei 14:30.

”Inculpatul S.V., în timp ce se afla împreună cu soţia sa S.M. în imobilul de domiciliu, profitând de starea de vulnerabilitatea acesteia determinată de starea de sănătate, aceasta fiind nevăzătoare aproape în totalitate (poate vedea doar cu un ochi la o distanţă de maximum 2 centimetri de ochi) şi având asupra sa un obiect conţinând o substanţă înflamabilă (arzător cu butelie de gaz) care este de natură să pună în pericol sănătatea şi integritatea corporală a victimei, pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi sub suspiciunea unor eventuale acte de infidelitate, a aprins arzătorul cu flacără şi cu intenţie i-a produs persoanei vătămate S.M. arsuri prin flacără de gradul al II-A-lea interfesier, fesa stângă şi genunchi drept pe o suprafaţă de aproximativ 2% din suprafaţa corpului, leziuni atestate medical cu 12-15 zile de îngrijiri medicale, conform fişei de constatări preliminare”, se arată în comunicatul de rpesă al procurorilor.

Prin ordonanţa procurorului din data de 05.09.2025 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de bărbat, pentru săvârşirea infracţiunii de ”violenţă în familie”.

Inculpatul a fost reţinut o perioadă de 24 de ore, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.