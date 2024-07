Poliția Capitalei: Criminalitatea este în scădere în primele şase luni / ”Bucureştiul, una dintre cele mai sigure capitale europene”

Directorul general al Poliţiei Capitalei, chestorul principal de politie Bogdan Berechet, a afirmat, vineri, că Bucureştiul este ”una dintre cele mai sigure capitale europene”, prezentând bilanţul activităţii pentru primele şase luni ale anului. În acest interval, oficialul afirmă că a scăzut criminalitatea faţă de perioada similară a anului trecut. S-au nregistrat mai puţine fapte stradale, mai puţine tâlhării, mai puţine furturi, deşi numărul solicitărilor din partea populaţiei a crescut cu 10%. De asemenea, au fost montate 167 de brăţări electronice, cu 50% mai mult ca în 2023, transmite News.ro.

”În primele şase luni ale acestui an, în urma activităţilor derulate de noi, situaţia operativă este ţinută sub control şi se înregistrează o scădere a infracţionalităţii grave şi stradale (…) Ştim cu toţii faptul că Bucureştiul reprezintă una dintre cele mai sigure capitale europene (…) Astfel, în primele şase luni ale anului curent am avut parte de misiuni ample şi deloc uşoare”, a afirmat, vineri, Bogdan Berechet.

Potrivit acestuia, ”criminalitatea stradală înregistrează o scădere, cu peste 100 de fapte, în primele şase luni ale anului curent, faţă de perioada silimară a anului trecut”.

”Din totalul infracţiunilor înregistrate, aproximativ 2.000 au fost constatate în flagrant de către poliţişti. De asemenea, aş preciza faptul că a crescut numărul prinderilor în flagrant delict, aspect care demonstrează determinarea poliţiştilor din Capitală, în lupta cu infracţionalitatea. Un aspect de menţionat este faptul că se evidenţiază o scădere în rândul mai multor infracţiuni. Aici vorbim de tâlhării care au scăzut cu peste 34%, furturile din buzunare cu peste 5%, furturi din autovehicule cu peste 25% şi furturile din societăţile comerciale cu aproximativ 24%”, a mai transmis Berechet.

Acesta a afirmat că, în ceea ce priveşte infracţiunile grave, comise contra persoanei, în primele 6 luni ale anului 2024 se înregistrează o scădere atât infracţiunilor de omor, cât şi a infracţiunilor de tentativă de omor faţă de perioada similară a anului trecut.

”În această perioadă, Poliţia Capitalei a intervenit la aproximativ 144 de mii de solicitări ale cetăţenilor, care aveau nevoie de noi, cu 10% mai multe faţă de anul trecut. În majoritatea cazurilor, poliţiştii au intervenit, în mai puţin de 10 minute, ceea ce indică preocuparea constantă pentru creşterea vitezei de reacţie”, a precizat şeful Poliţiei Capitalei.

Acesta a vorbit şi despre digitalizarea instituţiei, dar şi despre aplicaţia EDAC, instrument ce permite poliţistului din teren să efectueze rapid verificări operative.

”Astfel, din martie, până în prezent au fost efectuate aproximativ 280 de mii de verificări în aplicaţia EDAC, iar în situaţia în care a fost emis hit pozitiv, în ceea ce priveşte persoanele urmărite sau cu alte menţiuni, au fost luate măsurile legale care s-au impus”, a mai transmis Berechet.

”În ceea ce priveşte violenţa domestică, poliţiştii Capitalei au montat 167 brăţări de monitorizare, în primele şase luni ale anului curent, cu aproape 50 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Acest lucru se datorează, în primul rând, faptului că, victimele au o încredere mult mai mare în noi”, a apreciat şeful Poliţiei Capitalei.