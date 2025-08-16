Joan Garcia și Marcus Rashford, înregistrați chiar înainte de deplasarea Barcelonei la Mallorca din prima etapă a LaLiga

Conducerea celor de la FC Barcelona a reușit să-i înregistreze pe portarul Joan Garcia și pe atacantul Marcus Rashford, reușită confirmată de prezența celor doi la publicarea listei de jucători convocați pentru duelul cu Mallorca din prima etapă a LaLiga.

Deși înregistrarea ambilor a fost amânată din cauza plafonului salarial depășit, clubul i-a confirmat la echipa catalană în cele din urmă pe cei doi recruți, mai ales grație absenței de lungă durată a portarului Marc-Andre Ter Stegen.

Cum o veste bună nu vine niciodată fără una mai puțin bună, Barcelona va trebui să se descurce fără alți trei jucători, care au rămas, deocamdată, pe lista de așteptare – Gerard Martin, Wojciech Szczesny (jucători care au prelungit contractul) și Roony Bardghji (venit de la Copenhaga definitiv), încă nu fac parte din lotul oficial pentru sezonul care tocmai a început vineri seară în Spania, cu victoria celor de la Rayo Vallecano în fața Gironei, scor 3-1.