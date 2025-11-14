Este benefic pentru sănătate să fii amabil, arată unele studii / Poate ajuta la reducerea stresului sau la ameliorarea durerii fizice

Studiile arată că amabilitatea poate ajuta la reducerea stresului, la ameliorarea durerii fizice, la combaterea singurătății și la menținerea sănătății pe termen lung.

Majoritatea dintre noi considerăm amabilitatea ca fiind ceva ce facem pentru alte persoane – ținem ușa deschisă, facem un compliment, ajutăm un străin să traverseze strada.

Dar cercetările sugerează că aceste gesturi mici și pline de atenție ne-ar putea face și nouă un bine, scrie Euronews.

„Bunătatea îți poate oferi un sentiment copleșitor de pozitivitate și căldură, care te conectează cu cealaltă persoană”, a spus Zita Oravecz, profesor de dezvoltare umană și studii familiale la Universitatea de Stat din Pennsylvania, sau Penn State, din Statele Unite.

Psihologii au chiar și un nume pentru acest fenomen: „rezonanța pozitivității” – un moment scurt, dar puternic, de bunăvoință împărtășită, care poate reverbera prin tot corpul.

„Se întâmplă la nivel biologic și comportamental”, a spus Oravecz. „Oamenii zâmbesc unul altuia, hormonul iubirii, oxitocina, este eliberat, ritmul cardiac se sincronizează”.

Când creierul nostru eliberează substanțe neurochimice precum oxitocina, dopamina și serotonina, acestea ajută la suprimarea hormonilor de stres, cum ar fi cortizolul. În timp, acest lucru poate contribui la scăderea tensiunii arteriale și la reducerea inflamației.

Știința „rezonanței pozitivității”

Acest fenomen are efecte măsurabile asupra sănătății. Studiile arată că actele de bunătate – de la ajutorul acordat unui vecin până la voluntariat – pot reduce stresul, anxietatea, pot îmbunătăți starea de spirit și chiar pot diminua durerea fizică.

Într-un studiu experimental publicat în 2022, persoanele cărora li s-a cerut să facă acte de bunătate în mod regulat au înregistrat o reducere mai mare a simptomelor de depresie și anxietate decât cele cărora nu li s-a cerut acest lucru.

„Legăturile sociale sunt unul dintre ingredientele vieții cel mai puternic asociate cu starea de bine. Efectuarea de acte de bunătate pare să fie una dintre cele mai bune modalități de a promova aceste legături”, a afirmat David Cregg, unul dintre autorii studiului, care era atunci cercetător la Universitatea de Stat din Ohio.

Fundația pentru Sănătate Mentală din Regatul Unit raportează beneficii similare: ajutarea celorlalți poate reduce stresul și îmbunătăți stima de sine, fericirea și starea generală de bine emoțională.

Un studiu internațional publicat online de Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology sugerează că bunătatea reduce izolarea socială și singurătatea, care sunt din ce în ce mai asociate cu o serie de probleme de sănătate.

Aceste concluzii vin în contextul în care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) raportează că singurătatea afectează una din șase persoane la nivel mondial.

Beneficii fizice ale bunătății?

Mai mult, bunătatea nu doar îmbunătățește sănătatea mentală, ci poate și ameliora durerea fizică.

Un studiu de zece ani realizat pe aproximativ 48.000 de persoane din Marea Britanie a constatat că cei care donau regulat bani pentru caritate sau se ofereau voluntari pentru activități caritabile simțeau mai puțină durere care le afecta capacitatea de a munci.

Cercetarea a urmărit participanții între 2011 și 2020. După ce au luat în considerare factori precum vârsta, venitul, starea inițială de sănătate și depresia, cercetătorii au descoperit că persoanele care au făcut donații sau voluntariat au raportat niveluri mai scăzute de interferență a durerii în timp, comparativ cu cele care nu au făcut niciuna dintre aceste activități.

Efectul a fost cel mai puternic în rândul persoanelor care au donat atât timp, cât și bani în mod regulat.

Un alt studiu a urmărit aproape 13.000 de adulți americani pe parcursul unui deceniu, constatând că persoanele care au făcut voluntariat cel puțin 100 de ore pe an aveau un risc mai mic de deces și erau mai puțin susceptibile de a suferi de limitări fizice mai târziu în viață.

De asemenea, aceștia erau mai activi și raportau niveluri mai ridicate de optimism, fericire și scop în viață, a constatat studiul. În mod remarcabil, nu a existat nicio legătură între voluntariat și alte probleme de sănătate, cum ar fi diabetul, problemele de somn sau depresia – subliniind faptul că există încă întrebări deschise cu privire la modul exact în care bunătatea este legată de sănătate.

În cele din urmă, deși am putea imagina bunătatea ca fiind ceva grandios sau care consumă mult timp, Oravecz insistă că nu trebuie să fie neapărat așa.

„Chiar și micile acte de bunătate pot avea consecințe mari și neprevăzute”, a spus ea. „Pot schimba traiectoria vieții cuiva”.