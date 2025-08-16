G4Media.ro
Reabilitare infrastructură de termoficare din București: 500 m sunt dați în exploatare…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Reabilitare infrastructură de termoficare din București: 500 m sunt dați în exploatare în zona Bucur Obor / S-au înlocuit 3 din 9 km pe Magistrala II Sud

16 Aug

Un nou tronson de 500 de metri de conductă magistrală de termoficare este dat în exploatare în Bucureşti, în zona Bucur Obor, între Strada Chiristigiilor şi Şoseaua Colentina, a anunţat sâmbătă primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, transmite Agerpres.

„Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare, după ce zilele acestea am finalizat probele de presiune. Acest tronson alimentează cu agent termic o parte din zona Bucur Obor, între Strada Chiristigiilor şi Şoseaua Colentina”, a afirmat Bujduveanu, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, lucrarea face parte din Obiectivul 3 – Magistrala II SUD, cu o lungime totală a conductelor de 9 kilometri, din care Compania Municipală Energetica Servicii a înlocuit până acum 3 kilometri.

„Această magistrală este extrem de importantă întrucât asigură distribuţia apei calde inclusiv în cartiere cu furnizare deficitară, precum Aviaţiei, iar vechile conducte au dus la zeci de avarii în ultimii ani”, a precizat edilul general.

În Bucureşti sunt deschise în prezent 28 de şantiere pentru modernizarea sistemului de termoficare, a subliniat primarul interimar al Capitalei.

2 comentarii

  1. Multumim duamnei, fara dînsa nu aveam țevi noi nici ân 20 de ani. V-ă așteptăm cu drag ânapoi la primărie, duamna noastră iubită!

  2. Nu-mi amintesc sa fi aparut o asemenea stire cit timp ND a fost primar si a refacut sute de kilometri de conducte. Acum cu primar de la pesede avem un triumf deplin pentru 500 de metri, fara sa mentionam ca sint planurile si banii obtinuti de ND.
    Deja schimbam macazul?

