Reabilitare infrastructură de termoficare din București: 500 m sunt dați în exploatare în zona Bucur Obor / S-au înlocuit 3 din 9 km pe Magistrala II Sud

Un nou tronson de 500 de metri de conductă magistrală de termoficare este dat în exploatare în Bucureşti, în zona Bucur Obor, între Strada Chiristigiilor şi Şoseaua Colentina, a anunţat sâmbătă primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, transmite Agerpres.

„Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare, după ce zilele acestea am finalizat probele de presiune. Acest tronson alimentează cu agent termic o parte din zona Bucur Obor, între Strada Chiristigiilor şi Şoseaua Colentina”, a afirmat Bujduveanu, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, lucrarea face parte din Obiectivul 3 – Magistrala II SUD, cu o lungime totală a conductelor de 9 kilometri, din care Compania Municipală Energetica Servicii a înlocuit până acum 3 kilometri.

„Această magistrală este extrem de importantă întrucât asigură distribuţia apei calde inclusiv în cartiere cu furnizare deficitară, precum Aviaţiei, iar vechile conducte au dus la zeci de avarii în ultimii ani”, a precizat edilul general.

În Bucureşti sunt deschise în prezent 28 de şantiere pentru modernizarea sistemului de termoficare, a subliniat primarul interimar al Capitalei.