PNL: Deocamdată, sistemul de pensii din România nu este unul sustenabil, adică cât contribuim noi nu ajunge să plătim pensiile în vigoare, de asta există transferul de la bugetul de stat

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a declarat marţi că deocamdată, sistemul de pensii din România nu este unul sustenabil, adică cât contribuim noi nu ajunge să plătim pensiile în vigoare, de asta există transferul de la bugetul de stat, an de an. El a afirmat că România în momentul de faţă se află pe primul loc în Europa la sărăcie, iar oeste 34% dintre români sunt expuşi riscului de sărăcie şi două treimi dintre pensionarii României au pensii sub 2.000 de lei, relatează news.ro

”Este cât se poate de clar pentru toţi şi trebuie să fim oneşti, faptul că bugetul asigurărilor sociale, an de an, este suplimentat de la bugetul de stat prin transfer. Deocamdată, sistemul de pensii din România nu este unul sustenabil, adică cât contribuim noi nu ajunge să plătim pensiile în vigoare în momentul de faţă, de asta există transferul de la bugetul de stat”, a spus purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, în emisiunea Proiect de ţară: România, de la Prima News.

Stroe a precizat că pe de altă parte, trebuie păstrată puterea de cumpărare a pensionarilor, pentru că suntem ţara cu cei mai mulţi defavorizaţi, cu cele mai multe persoane cu pensii sub 2000 de lei.

”Trebuie într-un fel sau altul să creşti pensiile în raport cu inflaţia astfel încât puterea de cumpărare a pensionarilor să se menţină cât de cât. De asta se fac transferuri, suplimentări de la bugetul de stat, an de an, care să întregească acest buget al asigurărilor sociale de stat. E absolut normal ca şi la anul să facem acest lucru dar, dacă creştem colectare, dacă eliminăm evaziunea, dacă aducem de exemplu bani de investiţii suplomentari, s-ar putea să găsim bani pe care să îi transferăm la pensii”, a mai spus Stroe.

Deputatul liberal a arătat că ”România în momentul de faţă se află pe primul loc în Europa la sărăcie”.

”Peste 34% dintre români sunt expuşi riscului de sărăcie şi două treimi dintre pensionarii României au pensii sub 2.000 de lei, e statistică oficială”, a mai afirmat Stroe, adăugând că e absolut normal s există măsuri pentru susţinerea acestui segment de populaţie, relatează news.ro