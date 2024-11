Încă un pilot de la Ferrari, nevoit să părăsească Scuderia înainte de venirea lui Lewis Hamilton

Oficialii Ferrari au făcut publică despărțirea de pilotul Robert Shwartzman, mutarea petrecându-se înainte de sosirea lui Lewis Hamilton la echipa italiană de Formula 1. Este al doilea pilot care va părăsi team-ul de la Maranello, după titularul Carlos Sainz Jr.

Shwartzman face parte din echipa Scuderiei de câțiva ani, pilotul în vârstă de 25 de ani lăsând liber un loc de pilot de rezervă în urma plecării sale.

„Voi fi întotdeauna recunoscător pentru fiecare tur, pentru fiecare experiență și a fost un privilegiu să lucrez cu unii dintre cei mai talentați și inteligenți oameni din lumea auto.

Știu că timpul petrecut alături de echipă m-a transformat într-un pilot mai bun și sunt gata să duc toate amintirile cu mine în următoarea aventură”, a precizat Robert Shwartzman în momentul despărțirii de Ferrari.

În aceste condiții, la Ferrari poate începe cursa pentru găsirea unui pilot de rezervă, iar pretendenți sunt destui.

Presa din zona auto îl prezintă drept mare favorit de a ocupa postul de pilot de rezervă pe fratele mai mic al lui Charles Leclerc, Arthur.

Mai sunt vehiculate numele lui Antonio Giovinazzi, fost pilot Sauber, al lui Zhou Guanyu, care și-a pierdut locul de la Sauber, și al lui Oliver Bearman, cel care a concurat deja în două rânduri în acest sezon pentru Ferrari.

New adventures await for @ShwartzmanRob as he leaves us to start a new journey in Indy car with @PREMA_Team 💪

We would like to thank Robert for all his contribution and dedication to the team. pic.twitter.com/VggCi8AkaI

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 19, 2024