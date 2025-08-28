Piloții de Formula 1 cu cele mai multe Marii Premii disputate în carieră

Fernando Alonso este pilotul cu cele mai multe Mari Premii disputate în carieră în Formula 1, dublul campion mondial bifând 415 starturi. Este urmat pe podium de Lewis Hamilton și Kimi Raikkonen.

Ajuns la 44 de ani, Alonso (în prezent la Aston Martin) este liderul din toate timpurile în ceea ce privește Marile Premii disputate în carieră: 415.

În Olanda, în acest weekend, ibericul va bifa cursa cu numărul 416 în Marele Circ. Fernando s-a încoronat campion al lumii în 2005 și 2006, alături de Renault.

Al doilea din ierarhie este tot un pilot încă în activitate: Lewis Hamilton (40 de ani – are 370 de Mari Premii). Aflat sub contract cu Ferrari, britanicul încă așteaptă primul podium din acest sezon competițional. Lewis are 7 titluri mondiale, un record pe care-l împarte cu legendarul Michael Schumacher.

În fine, podiumul este completat de Kimi Raikkonen (campion mondial în 2007, alături de Ferrari). Finlandezul a concurat în 349 de Mari Premii de-a lungul carierei.

Din TOP 10 mai fac parte următorii: Rubens Barrichello (locul 4 – 322 de Mari Premii), Michael Schumacher și Jenson Button (locul 5 – ambii cu câte 306 Mari Premii), Sebastian Vettell (locul 7 – 299 de Mari Premii), Sergio Perez (locul 8 – 281), Felipe Massa (locul 9 – 269) și Daniel Ricciardo (locul 10 – 257).

Din TOP 15 nu face parte Max Verstappen, campionul mondial en-titre din Formula 1.