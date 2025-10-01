Pieţele financiare, afectate de blocajul din SUA / Bursele europene au scăzut, în timp ce cotaţia aurului a atins miercuri un nou nivel record

Bursele europene au scăzut, în timp ce cotaţia aurului a atins miercuri un nou nivel record, după ce în Statele Unite a început o închidere ordonată a activităţilor Guvernului (shutdown), ceea ce va provoca inclusiv amânarea publicării unor rapoarte economice esenţiale, transmit agențiile de știri DPA şi Bloomberg, citate de Agerpres.

Singura neafectată a fost Bursa de la Londra, care a deschis şedinţa de miercuri în creştere cu 0,53%, indicele principal FTSE-100 ajungând la valoarea de 9.400 puncte. Preţurile locuinţelor în Marea Britanie au înregistrat luna trecută o creştere peste aşteptări, de 0,5%, după un declin de 0,1% în august, arată datele publicate miercuri de furnizorul de credite ipotecare Nationwide.

Indicele DAX 40 al Bursei de la Frankfurt a scăzut cu 0,36%, ajungând la valoarea de 23.795,26 puncte, în timp ce indicele CAC 40 al Bursei de la Paris a înregistrat un declin de 1,23%, la 7.878,13 puncte.

Bursa japoneză a încheiat şedinţa de miercuri în scădere cu 0,85%, din cauza temerilor privind efectele blocajului din SUA. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 44.550,85 puncte, în scădere cu 381,78 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.

Pieţele financiare din China, inclusiv Hong Kong sunt închise miercuri, datorită unei sărbători publice.

Democraţii şi Republicanii din Congresul SUA nu au reuşit să ajungă până miercuri la un acord privind bugetul federal pentru noul an fiscal, lăsând agenţiile guvernamentale fără finanţare şi forţând închiderea.

Senatul SUA a eşuat marţi într-o ultimă încercare de a evita închiderea unei părţi din serviciile sale federale, iar Casa Albă a cerut agenţiilor „să execute planurile pentru închiderea în mod ordonat”, primul astfel de eveniment din ultimii şapte ani.

Conflictul din Congresul SUA pare să se acutizeze, apreciază analiştii, sporind potenţialul unui blocaj prelungit, care ar putea afecta cea mai mare economie mondială.

Administraţia Trump este mai degrabă înclinată spre concedieri în masă ale angajaţilor federali, în loc să-i trimită în şomaj, ceea ce va afecta situaţia de pe piaţa muncii, deja fragilă.

„Acest blocaj ar putea avea implicaţii mai extinse decât de obicei, deoarece sunt multe în joc”, avertizează Steve Sosnick, analist la compania Interactive Brokers.

Cheia este impactul blocajului asupra economiei. Dacă durează suficient pentru a încetini creşterea şi a majora rata şomajului, va ameninţa încrederea în sectorul industrial şi financiar, susţine Matt Gertken, analist la firma BCA Research. În acele industrii sunt companiile a căror evoluţie este strâns legată de economia SUA. „Dacă va exista un blocaj îndelungat, pur şi simplu va atrage asupra multiplelor riscuri existente”, a declarat Gertken.

Analiştii Bloomberg estimează că 640.000 angajaţi federali federal vor fi în şomaj în timpul blocajului, astfel încât rata şomajului va ajunge la 4,7%.

O suspendare a operaţiunilor la nivel federal riscă să provoace noi presiuni asupra dolarului, în timp ce ar putea fi întârziată publicarea unor rapoarte esenţiale care să evalueze economia SUA, inclusiv datele privind şomajul, programate vineri.

Blocajul a lăsat guvernul fără fonduri pentru operaţiunile în derulare. Cheltuielile federale au fost efectiv oprite, afectând activitatea multor birouri şi agenţii. Sunt exceptate doar agenţiile considerate esenţiale.

Cel mai îndelungat blocaj de până acum a avut loc în primul mandat al preşedintelui Trump, când mai mult de cinci săptămâni (în perioada 2018-2019) au fost oprite multe operaţiuni federale.