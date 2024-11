Pierdere importantă pentru Real Madrid înainte de derbiul cu Liverpool din Champions League

Vinicius Jr. s-a accidentat la meciul Realului cu Leganes din LaLiga (victorie cu 3-0 a Madridului în deplasare), iar absența starului brazilian va fi una de aproximativ trei săptămâni, după cum anunță presa sportivă din Spania.

În cazul lui Vinicius, vorbim despre o accidentare la bicepsul femural al piciorului stâng.

„În urma testelor efectuate astăzi jucătorului nostru Vini Jr. de către serviciile medicale ale Real Madrid, acesta a fost diagnosticat cu o leziune la bicepsul femural al piciorului stâng. Evoluţie în aşteptare”, a anunţat Real Madrid.

Conform presei spaniole, Vinicius Jr. va fi nevoit să stea departe de gazon aproximativ trei săptămâni.

Un lucru e clar însă, internaționalul brazilian va absenta de la importanta partidă pe care Real Madrid o va disputa în Champions League cu Liverpool.

🚨⚪️ Vinicius Jr will be out for around 3 weeks with a muscle injury — he will miss the game against Liverpool.

Real Madrid’s staff will try to have Vini back in Intercontinental Cup on Dec 18 in Doha — but could also be earlier based on recovery. pic.twitter.com/EUuhyTfs8m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 25, 2024