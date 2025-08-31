Péter Buda: Ungaria este un instrument al războiului hibrid împotriva Occidentului în mâinile Rusiei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Péter Buda, fost șef al securității naționale a Ungariei, afirmă că declarațiile recente ale ministrului ungar de externe Péter Szijjártó ar putea fi potrivite pentru a pune bazele unei operațiuni rusești sub steag fals, scrie Telex.hu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În textul publicat pe Substack, Buda a subliniat legătura dintre trei declarații ale lui Szijjártó. Ministrul de externe a descris ca isteric faptul că se consideră o interferență în alegerile maghiare atunci când Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse, SVR, a scris într-o declarație că Bruxelles-ul dorește să înlocuiască partidul de guvernământ maghiar și că influența ucraineană prevalează în Partidul Tisza.

Szijjártó a mai spus că din Ucraina vor veni provocări mai brutale ca niciodată pentru a trage Ungaria în război. Ministrul de externe a mai spus că este de neconceput ca rușii să atace un stat membru al UE sau al NATO.

Potrivit lui Buda, aceste trei declarații sunt strâns legate între ele, iar semnificația lor rezidă tocmai în legătura dintre ele. Fostul șef al securității naționale consideră că Szijjártó fie nu înțelege logica profesională a serviciilor secrete ruse, fie dorește să distragă atenția de la aceasta când afirmă că SVR a scris doar adevărul.

„Prin respingerea faptului că ministrul de externe maghiar afirmă clar, din perspectiva prevenirii, că serviciile secrete rusești se amestecă în alegerile maghiare, el prezice, de asemenea, că guvernul nu va lua măsuri împotriva unor interferențe electorale similare în viitor, chiar dacă acestea vor sprijini partidul de la putere”, a scris Buda.

Potrivit fostului șef al securității naționale, ucrainenii nu au niciun interes să atragă Ungaria în „războiul” lor ca dușmani.

„Cu toate acestea, declarațiile ministrului de externe pot fi deosebit de potrivite pentru a pune bazele unei operațiuni rusești sub steag fals, în care agenții serviciilor secrete rusești să comită provocări împotriva Ungariei sub masca Ucrainei. Și întrucât comunicarea guvernamentală – atât rusă, cât și maghiară – a influențat deja suficient de profund opinia publică pentru a face, pe de o parte, ca existența provocărilor ucrainene anti-maghiare să pară plauzibilă și, pe de altă parte, pentru a amesteca opoziția cu ucrainenii, ura care izbucnește împotriva ucrainenilor din cauza provocărilor va lovi opoziția”, a scris Buda.

El a menționat că serviciile secrete ruse au desfășurat numeroase operațiuni sub steag fals în secolul XXI pentru a influența situația politică internă a altor țări. Potrivit lui Buda, esența abordării ruse este de a desfășura acțiuni de sabotaj și operațiuni de dezinformare care să împiedice inamicul să realizeze că se află în război cu ei.

Moscova nu dorește ca inamicul să se trezească, deoarece dacă NATO și UE ar acționa în mod unit împotriva rușilor, aceștia nu ar avea nicio șansă. Buda consideră că declarațiile lui Szijjártó servesc și scopului de a împiedica NATO și UE să conștientizeze amenințarea rusă.

Conform evaluărilor serviciilor de informații ale NATO, întrebarea nu este dacă amenințarea unui atac rus este reală, ci unde și când va avea loc. Buda a citat apoi un lider militar care a afirmat că cea mai bună modalitate de a distruge NATO ar fi subminarea clauzei de apărare colectivă din articolul 5 al organizației.

„Acest angajament de apărare le dă micilor națiuni europene încrederea necesară pentru a îndrăzni să se opună dictatelor și cererilor Moscovei. Cu toate acestea, această încredere se bazează pe încrederea în voința celorlalți de a acționa și, prin urmare, este fragilă”, a spus liderul militar.

„Declarația ministrului de externe al Ungariei poate fi, din păcate, interpretată ca parte a unui efort de subminare a acestei încrederi. Într-o singură frază: Ungaria este un instrument în ochii Rusiei – și în mâinile acesteia – în războiul hibrid purtat împotriva Occidentului. Având în vedere interesul crescut al Rusiei, se poate spune că, de data aceasta, alegerile vor decide și dacă vom persista în acest rol. Putem fi siguri: Moscova va face totul pentru a se asigura că așa va fi”, a scris Buda.